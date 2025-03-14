Повернення забутої хвороби: США зіткнулися з кризою захворювань на кір

Кір уже багато десятиліть був загальновідомою хворобою, яка, попри свою заразність, мала ефективні методи стримування. Однак цього року Сполучені Штати стали епіцентром його повернення з новими силами.

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Останніми місяцями по всій території Сполучених Штатів спостерігається сплеск захворюваності на кір, що викликає серйозну заклопотаність громадської охорони здоров'я. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), на 13 березня було зареєстровано понад 300 підтверджених випадків захворювання, в основному пов'язаних зі спалахами на кордоні, пише Science News.

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Лікар-інфекціоніст Пітер Чин-Хонг із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско зазначає, що зареєстровані смертельні випадки свідчать про те, що реальна кількість тих, хто заразився, може бути вищою, ніж зазначено в офіційних даних. З огляду на очікуваний рівень смертності від 1 до 2 на 1000 випадків, він вважає, що реальна кількість випадків може обчислюватися сотнями, а то й понад 1000.

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Кір характеризується характерним червоним висипом, який зазвичай з'являється на обличчі та супроводжується високою температурою, кашлем, нежиттю і почервонінням очей. Вірус дуже заразний, він поширюється повітряно-крапельним шляхом під час кашлю чи чхання інфікованої людини і може зберігатися в повітрі протягом кількох годин. Примітно, що до 90% невакцинованих людей, які зазнали впливу вірусу, заражаються ним.

Вакцинація залишається найбільш ефективним засобом захисту від кору. Однак рівень вакцинації серед вихованців дитячих садочків знизився з 95,2% у 2019-2020 навчальному році до 92,7% у 2023-2024 роках, унаслідок чого приблизно 280 000 дітей залишаються вразливими, заявили вчені. Це зниження збіглося з посиленням уваги до графіка вакцинації дітей з боку громадських діячів, зокрема міністра охорони здоров'я і соціальних служб США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, відомого скептика вакцин.

Директор Інституту людських інфекцій та імунітету при Медичній філії Техаського університету в Галвестоні, Скотт Вівер, наголосив, що харчування не може замінити вакцинацію. Він стверджує, що немає жодних доказів того, що його поліпшення запобігає зараженню кором або його поширенню, і вважає, що вакцинація є основним засобом боротьби зі спалахом захворювання.

Всупереч популярній думці, захворювання на кір не зміцнює імунну систему, а, навпаки, може спричинити "імунну амнезію", яка стирає пам'ять організму про попередні інфекції та щеплення, що підвищує сприйнятливість до інших захворювань. Стівен Елледж, імунолог із лікарні Бригама і Жінок у Бостоні, пояснює, що кір може руйнувати клітини імунної пам'яті, що призводить до підвищеної вразливості людини до хвороб загалом.

У зв'язку з нинішнім спалахом захворювання експерти в галузі охорони здоров'я настійно рекомендують людям переконатися в тому, що вони зробили останнє щеплення від кору, щоб захистити себе і своє оточення від цього вкрай заразного вірусу.

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