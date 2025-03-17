Говорили б німецькою: у США відповіли на спробу Франції забрати Статую Свободи (відео)

Заяву про те, що Франція могла б забрати Статую Свободи, озвучив нікому невідомий депутат, заявили в США. У Білому домі заговорили про "велич країни".

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт дорікнула французам німецькою окупацією в часи Другої світової війни. Коментар пролунав після того, як її запитали про повернення Статуї Свободи попереднім власникам. Також Левітт нагадала про вдячність, про яку забули у Франції. Про це вона сказала у Білому домі під час брифінгу 17 березня.

Статуя Свободи- коментар Керолайн Левітт див. з 8:14

Під час брифінгу пролунало питання, чи не збирається президент США Дональд Трамп повернути у Францію Статую Свободи, як запропонував французький депутат. У відповідь Керолайн назвала депутата "безіменним політиком низького рівня" і озвучила дві тези Білого дому щодо ситуації. По-перше, вона пояснила, що без США французи досі б говорили німецькою. По-друге, французи забули подякувати американцям.

"Мала б нагадати, що лише завдяки Сполученим Штатам Америки французи зараз не розмовляють німецькою. Тож вони повинні бути дуже вдячні нашій великій країні", — заявила Керолайн Левітт.

Статуя Свободи — деталі суперечки США та Франції

Зазначимо, 16 березня французький депутат та депутат Європарламенту Рафаель Глюксман заявив, що США забули про цінності, які уособлює Статуя Свободи. При цьому він пояснив, що американці підтримують тиранів та звільняють науковців за "вільнодумство". На думку Глюксмана, у Вашингтоні зневажають цінності свободи, тому краще повернути статую у Францію.

Статуя Свободи — 93-метровий пам'ятник, який стоїть на острові Свободи (раніше — Бедлоу) поруч з Нью-Йорком. Статую встановили в кінці 19 століття, скульптор — француз Фредерік Бартольді. Бартольді надихнувся дівчиною, яку колись побачив на барикадах під час Французької революції. Статуя має вигляд Богині Свободи, яка тримає в одній руці смолоскип, в другій — табличку з датою прийняття Декларації Незалежності. На голові — корона з зубцями, а під ними 25 вікон, які символізують дорогоцінні камені та промені світла. Статуя створена на честь сторіччя прийняття Декларації Незалежності і показувала ставлення французів до ідеї свободи.

Нагадуємо, 17 березня The New York Times розповіло про вихід США з міжнародної групи, яка розслідує злочини РФ на війні в Україні. Тим часом у Москві заявили, що готові співпрацювати з Вашингтоном після завершення бойових дій.