Спершу проведуть "врегулювання": Пєсков озвучив плани РФ щодо завершення війни в Україні

США та РФ перебувають на етапі відновлення дипломатичних відносин, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Про якісь домовленості щодо війни в Україні поки що мова не іде.

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Російська Федерація готова відновити економічну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, але це відбудеться лише після того, як досягнуть миру на російсько-українській війні. Один з майбутніх напрямків роботи — рідкоземельні метали, які потрібні американцям. Як росіяни бачать завершення війни, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков розповів під час пресконференції. Про це у Telegram-каналі написало росЗМІ InfoPulse.

Пєсков прояснив, що у Кремлі звернули увагу на поведінку США, яка змінилась після того, як від влади відійшов попередній президент Джо Байден. Речник президента РФ озвучив план, який сформували на тлі нової американської політики:

спершу — "нормалізація роботи посольств";

потім — "пропрацювання" питання війни в Україні. Цей процес Пєсков назвав "врегулювання української кризи";

на останок — широке обговорення з американцями питань співробітництва у різних напрямках. Зі слів представника Кремля, росіяни готові до торгової, економічної та інвестиційної співпраці з США.

Під час з розмови журналістами Пєсков також згадав рідкоземельні метали, про які США говорить з Україною. Він заявив, що в РФ більші поклади дорогоцінних мінералів, ніж в Україні.

"Американцям потрібні рідкоземельні метали, у нас їх багато, ми маємо свої плани щодо розробки стратегічних ресурсів. Тут відкриваються досить широкі перспективи співпраці", — заявив він.

РосЗМІ "РИА Новости" і ТАСС опублікували інші деталі спілкування Пєскова з журналістами. Зокрема, він пояснив, що наступні контакти РФ та США відбудуться "по лінії МЗС" та на експертному рівні. Також чиновник зауважив, що американський та російський очільники поки не обговорюють укладання "угод з питань, що становлять взаємний інтерес, до цього справа не дійшла", навели слова речника Кремля у медіа.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, президент США Дональд Трамп озвучив один з кроків для завершення війни під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Він пояснив, що запропонував Путіну припинити вогонь та почати мирні перемовини, але отримав відмову. Після цього відбулась зустріч делегацій США та РФ у Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, на яку не запросили ні представників України, ні ЄС. Держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю розповів про що говорили з росіянами: про відновлення дипломатичних контактів та перспективи майбутньої економічної співпраці після завершення війни.

Нагадуємо, в українському уряді розповіли, що працюють над угодою про контроль США над родовищами корисних копалин, які Україна має віддати американцям як компенсацію минулих витрат. Тим часом президент Володимир Зеленський пояснив, на які рішення він готовий піти заради того, що Україна вступила в НАТО і отримала гарантії безпеки.