Сначала проведут "урегулирование": Песков озвучил планы РФ по завершению войны в Украине

США и РФ находятся на этапе восстановления дипломатических отношений, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. О каких-то договоренностях по войне в Украине пока речь не идет.

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Российская Федерация готова возобновить экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, но это произойдет только после того, как достигнут мира на российско-украинской войне. Одно из будущих направлений работы — редкоземельные металлы, которые нужны американцам. Как россияне видят завершение войны, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал во время пресс-конференции. Об этом в Telegram-канале написало росСМИ InfoPulse.

Песков прояснил, что в Кремле обратили внимание на поведение США, которое изменилось после того, как от власти отошел предыдущий президент Джо Байден. Представитель президента РФ озвучил план, который сформировали на фоне новой американской политики:

сперва — "нормализация работы посольств";

затем — "проработка" вопроса войны в Украине. Этот процесс Песков назвал "урегулирование украинского кризиса";

напоследок — широкое обсуждение с американцами вопросов сотрудничества в разных направлениях. По словам представителя Кремля, россияне готовы к торговому, экономическому и инвестиционному сотрудничеству с США.

Во время разговора с журналистами Песков также упомянул редкоземельные металлы, о которых США говорит с Украиной. Он заявил, что в РФ большие залежи драгоценных минералов, чем в Украине.

"Американцам нужны редкоземельные металлы, у нас их много, мы имеем свои планы по разработке стратегических ресурсов. Здесь открываются достаточно широкие перспективы сотрудничества", — заявил он.

РосСМИ "РИА Новости" и ТАСС опубликовали другие детали общения Пескова с журналистами. В частности, он пояснил, что следующие контакты РФ и США состоятся "по линии МИД" и на экспертном уровне. Также чиновник отметил, что американский и российский руководители пока не обсуждают заключение "соглашений по вопросам, представляющим взаимный интерес, до этого дело не дошло", привели слова спикера Кремля в медиа.

Мирные переговоры — детали

Отметим, президент США Дональд Трамп озвучил один из шагов для завершения войны во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Он пояснил, что предложил Путину прекратить огонь и начать мирные переговоры, но получил отказ. После этого состоялась встреча делегаций США и РФ в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, на которую не пригласили ни представителей Украины, ни ЕС. Госсекретарь Марко Рубио в интервью рассказал о чем говорили с россиянами: о восстановлении дипломатических контактов и перспективах будущего экономического сотрудничества после завершения войны.

Напоминаем, в украинском правительстве рассказали, что работают над соглашением о контроле США над месторождениями полезных ископаемых, которые Украина должна отдать американцам в качестве компенсации прошлых расходов. Тем временем президент Владимир Зеленский объяснил, на какие решения он готов пойти ради того, что Украина вступила в НАТО и получила гарантии безопасности.