Говорили бы на немецком: в США ответили на попытку Франции забрать Статую Свободы (видео)

Заявление о том, что Франция могла бы забрать Статую Свободы, озвучил никому неизвестный депутат, заявили в США. В Белом доме заговорили о "величии страны".

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт упрекнула французов немецкой оккупацией во времена Второй мировой войны. Комментарий прозвучал после того, как ее спросили о возвращении Статуи Свободы предыдущим владельцам. Также Левитт напомнила о благодарности, о которой забыли во Франции. Об этом она сказала в Белом доме во время брифинга 17 марта.

Статуя Свободы- комментарий Кэролайн Левитт см. с 8:14

Во время брифинга прозвучал вопрос, не собирается ли президент США Дональд Трамп вернуть во Францию Статую Свободы, как предложил французский депутат. В ответ Кэролайн назвала депутата "безымянным политиком низкого уровня" и озвучила два тезиса Белого дома относительно ситуации. Во-первых, она объяснила, что без США французы до сих пор бы говорили на немецком. Во-вторых, французы забыли поблагодарить американцев.

"Должна была бы напомнить, что только благодаря Соединенным Штатам Америки французы сейчас не разговаривают на немецком. Поэтому они должны быть очень благодарны нашей великой стране", — заявила Кэролайн Левитт.

Статуя Свободы — детали спора США и Франции — детали спора США и Франции

Отметим, 16 марта французский депутат и депутат Европарламента Рафаэль Глюксман заявил, что США забыли о ценностях, которые олицетворяет Статуя Свободы. При этом он пояснил, что американцы поддерживают тиранов и увольняют ученых за "свободомыслие". По мнению Глюксмана, в Вашингтоне презирают ценности свободы, поэтому лучше вернуть статую во Францию.

Статуя Свободы — 93-метровый памятник, который стоит на острове Свободы (ранее — Бедлоу) рядом с Нью-Йорком. Статую установили в конце 19 века, скульптор — француз Фредерик Бартольди. Бартольди вдохновился девушкой, которую когда-то увидел на баррикадах во время Французской революции. Статуя имеет вид Богини Свободы, которая держит в одной руке факел, во второй — табличку с датой принятия Декларации Независимости. На голове — корона с зубцами, а под ними 25 окон, которые символизируют драгоценные камни и лучи света. Статуя создана в честь столетия принятия Декларации Независимости и показывала отношение французов к идее свободы.

Напоминаем, 17 марта The New York Times рассказало о выходе США из международной группы, которая расследует преступления РФ на войне в Украине. Тем временем в Москве заявили, что готовы сотрудничать с Вашингтоном после завершения боевых действий.