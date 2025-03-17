США выходят из международной группы, которая расследует преступления РФ во время вторжения в Украину, — NYT

Источники издания сообщили о выходе США из этой группы, и что Министерство юстиции США уже проинформировало европейских чиновников. Ожидается, что о решении США объявят 17 марта.

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Соединенные Штаты Америки выходят из многонациональной группы, которая расследует преступления России во время ее вторжения в Украину. Об этом пишет The New York Times.

Речь идет о Международном центре по преследованию за преступление агрессии против Украины. Он был создан, чтобы привлечь к ответственности за агрессию, начатую не в целях самообороны, руководство России, ее союзников — Беларуси, Северной Кореи и Ирана.

Как пишет издание, Министерство юстиции тихо уведомило европейских чиновников, что Соединенные Штаты выходят из многонациональной группы, созданной для расследования лидеров, ответственных за вторжение в Украину, включая президента России Владимира Путина, по словам людей, знакомых с ситуацией.

"Решение выйти из Международного центра по расследованию преступлений агрессии против Украины, к которому администрация Байдена присоединилась в 2023 году, является последним свидетельством того, что администрация Трампа отходит от обязательств президента Джозефа Р. Байдена-младшего привлечь Путина к личной ответственности за преступления, совершенные против украинцев", — говорится в материале.

Источники издания сообщили о выходе США из этой группы, и что Министерство юстиции США уже проинформировало европейских чиновников.

Ожидается, что о решении США объявят 17 марта через электронную почту. Письма разошлют всем работникам и членам Агентства Евросоюза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия.

Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой, направив старшего прокурора Министерства юстиции в Гаагу для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Напомним, что во Франции депутат призвал США вернуть Статую Свободы, которую в 19 веке подарили США французы. Депутат заявил, что США больше не олицетворяют ценности, которые побудили Францию подарить статую, которая сейчас украшает Нью-Йорк.