США виходять із міжнародної групи, яка розслідує злочини РФ під час вторгнення в Україну, — NYT

Джерела видання повідомили про вихід США з цієї групи, і що Міністерство юстиції США вже проінформувало європейських посадовців. Очікується, що про рішення США оголосять 17 березня.

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Сполучені Штати Америки виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну. Про це пише The New York Times.

Йдеться про Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України. Його було створено, щоб притягнути до відповідальності через агресію, розпочату не в цілях самооборони, керівництво Росії , її союзників — Білорусі, Північної Кореї та Ірану.

Як пише видання, Міністерство юстиції тихо повідомило європейських чиновників, що Сполучені Штати виходять із багатонаціональної групи, створеної для розслідування лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, включаючи президента Росії Володимира Путіна, за словами людей, знайомих із ситуацією.

"Рішення вийти з Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України, до якого адміністрація Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням того, що адміністрація Трампа відходить від зобов’язань президента Джозефа Р. Байдена-молодшого притягнути Путіна до особистої відповідальності за злочини, скоєні проти українців", — йдеться у матеріалі.

Джерела видання повідомили про вихід США з цієї групи, і що Міністерство юстиції США вже проінформувало європейських посадовців.

Очікується, що про рішення США оголосять 17 березня через електронну пошту. Листи розішлють усім працівникам та членам Агентства Євросоюзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя.

Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Нагадаємо, що у Франції депутат закликав США повернути Статую Свободи, яку в 19 столітті подарували США французи. Депутат заявив, що США більше не уособлюють цінності, які спонукали Францію подарувати статую, яка зараз прикрашає Нью-Йорк.