На межі прориву: вчені вважають, що через 5 років ми зможемо відрощувати втрачені зуби

Ідея про те, що наші зуби просто виростатимуть наново в разі їхньої втрати, звучала водночас заманливо і нездійсненно. Однак нові наукові роботи вчених у цій галузі можуть зробити її реальністю вже найближчим часом.

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Наші кістки мають дивовижну здатність до самовідновлення після перелому, плавно зростаючись із плином часу. Зуби, однак, позбавлені такої здатності до регенерації, що робить їх втрату постійною проблемою для мільйонів людей у всьому світі. Ця постійна проблема спонукає вчених шукати інноваційні рішення, і їхні останні досягнення дають змогу припустити, що потенційний прорив уже не за горами, пише Popular Mechanics.

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Японські дослідники розпочали клінічні випробування новаторського препарату, призначеного для стимуляції росту зубів. Ці випробування почалися ще у вересні 2024 року в лікарні Кіотського університету, що стало важливою віхою в стоматологічній медицині. Препарат націлений на білок USAG-1, який, як відомо, перешкоджає розвитку зубів, тим самим сприяючи їх природному формуванню.

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На початковому етапі дослідження препарат вводитимуть внутрішньовенно 30 учасникам-чоловікам віком від 30 до 64 років, у кожного з яких відсутній щонайменше один зуб. Мета цього етапу — оцінити безпеку та ефективність препарату протягом 11 місяців. Вчених обнадіює той факт, що в попередніх дослідженнях на тваринах не було відзначено жодних побічних ефектів, що дає підстави сподіватися на аналогічні результати у людей.

Після успішного завершення цієї фази дослідження буде поширено на маленьких пацієнтів у віці від 2 до 7 років, які страждають від вродженого агенезісу зубів — стану, за якого зуби не розвиваються, каже Кацу Такахасі, керівник стоматології в медичному дослідницькому інституті при лікарні Кітано в Осаці. Кінцева мета полягає в тому, щоб до 2030 року зробити цю терапію відновлення зубів широко доступною, даючи надію людям, які страждають від різних форм втрати зубів.

Цей підхід може зробити революцію в лікуванні зубів, потенційно знижуючи залежність людей від протезів та імплантатів. Використовуючи властиві організму біологічні механізми, терапія покликана забезпечити більш природне і довготривале вирішення проблеми їх втрати.

Поточна робота, це не єдине досягнення в галузі стоматології. Дослідники також розробляють такі технології, як мікророботи для чищення зубів і гелі на основі пептидів, які імітують природне формування емалі, прагнучи поліпшити загальний догляд за порожниною рота.

Поєднання цих передових розробок означає настання епохи перетворень у стоматології, яка може надати людям ефективніші та природніші рішення для підтримання та відновлення здоров'я порожнини рота.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли заново відрощувати здорові зуби. Препарат уже був успішно протестований на тваринах, а тепер настала черга людей.

Також Фокус писав про несподівану причину не пропускати вечірнє чищення зубів перед сном. Результати нового дослідження свідчать про те, що ця звичка не тільки зміцнить зуби, а й матиме інший позитивний ефект.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.