Захист серця бонусом. Знайдено несподівану причину не пропускати вечірнє чищення зубів перед сном

Результати нового дослідження свідчать про те, що ця звичка не тільки зміцнить зуби, а й матиме інший позитивний ефект.

Related video

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, чи впливає час чищення зубів на ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Результати дослідження свідчать про те, що вечірній ритуал чищення зубів може мати несподівано приємний ефект для здоров'я, пише Nature.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні група вчених з Університету Осаки відібрала 1675 пацієнтів віком від 20 років, які були госпіталізовані для операції, обстеження або лікування. Усіх учасників умовно розділили на групи залежно від чищення зубів:

група чищення зубів після пробудження і перед сном;

чищення зубів перед сном, але не після пробудження;

чищення зубів після пробудження, але не перед сном;

взагалі не чистять зуби.

Далі дослідники оцінили вік і стать учасників, результати подальшого спостереження та історію куріння. Статистика свідчить про те, що у групі, яка чистила зуби лише вранці, було в 4 рази більше чоловіків, ніж жінок. До того ж аналізи також свідчать про те, що реципієнти, які чистили зуби й вранці, і ввечері демонстрували вищі оцінки виживання від серцево-судинних захворювань. Також дослідники виявили, що у курців, які взагалі не чистили зуби, ризик смертності від серцево-судинних захворювань був значно вищим, ніж у будь-якій групі. У некурців, які чистили зуби лише після пробудження або не чистили їх зовсім, прогноз під час госпіталізації був значно гіршим, ніж в інших підгруп.

Автори дослідження зазначають, що їхній аналіз був обмежений лише серцево-судинними захворюваннями, а тому його результати не можуть бути поширені на здорові групи населення. Однак вони наполягають, що чищення зубів перед сном, ймовірно, важливе для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Зазначимо, що у більш ранніх дослідженнях учені вже виявили зв'язок між доглядом за порожниною рота і злоякісними новоутвореннями, легеневими серцево-судинними захворюваннями й захворюваннями шлунково-кишкового тракту. У новому дослідженні вчені фактично лише підтвердили зв'язок і виявили, що чищення зубів перед сном насправді може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Автори дослідження зазначають, що чищення зубів один раз на день, як правило, передбачає, що люди чистять зуби безпосередньо після пробудження, але не перед сном. Це пов'язано з тим, що більшість людей вважають рот "нечистим вранці" і тому чистять зуби перед сніданком, щоб уникнути проковтування внутрішньоротових відкладень. Основна проблема полягає в тому, що поглинання їжі також призводить до утворення внутрішньоротових відкладень, які зберігаються з нами протягом усього дня і підвищують ризик захворювань і карієсу.

Статистика свідчить про те, що реципієнти не чистять зуби перед сном, як правило, з однієї з причин:

вживання алкоголю і лінь;

втома після роботи й брак часу.

Однак опитування показують, що у більшості випадків, люди не чистять зуби перед сном через лінь, вживання алкоголю або забудькуватість. Автори дослідження наполягають, що людям необхідно переглянути свої звички, оскільки чищення зубів лише на початку дня передбачає "погану гігієну порожнини рота", що може призвести до розвитку хвороб, окрім пародонту і карієсу.

При цьому дослідники виявили, що не існує явного зв'язку між тривалістю чищення зубів і системними захворюваннями, зокрема серцево-судинними захворюваннями. Автори дослідження також зазначають, що час чищення зубів не залежав від віку пацієнтів. Результати свідчать про те, що в кожній групі був певний відсоток реципієнтів, які віддавали перевагу чищенню зубів лише вранці або взагалі відмовлялися від нього.

Автори дослідження також зазначають, що надалі потрібно провести низку додаткових досліджень, щоб виключити вплив здоров'я реципієнтів, які брали участь у цьому аналізі, на результати.

Раніше Фокус писав про те, що дослідники розповіли, коли насправді варто чистити зуби.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.