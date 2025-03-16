Научились делать нейроны из кожи: ученые разработали новый метод лечения проблем с движением

Нейроны отвечают не только за нашу память, но и за нашу возможность двигать различными частями тела, однако есть болезни, которые забирают ее у нас. Недавно ученые создали необычный способ борьбы с ними, использующий нашу кожу.

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Исследователи представили новую необычную методику, позволяющую им превращать клетки кожи непосредственно в нейроны, минуя промежуточную стадию стволовых клеток. Это достижение не только упрощает процесс клеточного перепрограммирования, но и значительно повышает его эффективность, что знаменует собой важнейший шаг вперед в регенеративной медицине, пишет Tech Explorist.

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Традиционно для превращения клеток кожи в нейроны их сначала переводили в состояние плюрипотентных стволовых клеток, откидывая их назад во времени до фазы клеток, способных развиваться в различные типы. Этот метод, хотя и эффективен, но требует много времени и часто сталкивается с препятствиями, так как клетки часто останавливаются на середине своего превращения.

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Новый подход позволяет обойти эти проблемы, используя специфическую комбинацию трех факторов транскрипции — NGN2, ISL1 и LHX3, наряду с двумя генами, способствующими пролиферации клеток, p53DD и мутантной формой HRAS. Этот "генетический коктейль" напрямую перепрограммирует клетки кожи в двигательные нейроны — нервные клетки, отвечающие за контроль над движениями мышц. Метод уже достиг поразительной эффективности, позволяя получить более десяти нейронов из одной клетки кожи в мышиных моделях.

Новая разработка, созданная под руководством Кэти Гэллоуэй, профессора по развитию карьеры в области биомедицинской инженерии и химической инженерии, имеет огромное значение, особенно для заболеваний, нарушающих подвижность, таких как травмы спинного мозга и нейродегенеративные заболевания, например боковой амиотрофический склероз (БАС). Генерируя большое количество двигательных нейронов, этот метод открывает перспективы для разработки клеточной заместительной терапии, направленной на восстановление утраченных функций.

В предварительных экспериментах сгенерированные в лаборатории нейроны были имплантированы в мозг мышей, где они успешно интегрировались в существующие нейронные сети, продемонстрировав жизнеспособность и функциональность.

Хотя первые испытания с использованием человеческих клеток показали эффективность скорости их преобразования от 10 до 30%, текущие работы направлены на повышение этого показателя, что приблизит метод к клиническому применению.

Ключевым аспектом этого исследования, опубликованного в журнале Cell Systems, является возможность получения большого количества нейронов из относительно небольшого числа клеток кожи. Такая масштабируемость крайне важна для разработки методов лечения, требующих значительного количества функциональных нейронов.

Кроме того, минуя стадию стволовых клеток, этот метод снижает сложность и потенциальные риски, связанные с терапией на основе стволовых клеток, что может проложить дорогу к более простому пути к клиническому применению подобных разработок.

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