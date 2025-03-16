Навчилися робити нейрони зі шкіри: вчені розробили новий метод лікування проблем із рухом

Нейрони відповідають не лише за нашу пам'ять, а й за нашу можливість рухати різними частинами тіла, проте є хвороби, які забирають її в нас. Нещодавно вчені створили незвичайний спосіб боротьби з ними, що використовує нашу шкіру.

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Дослідники представили нову незвичайну методику, що дає їм змогу перетворювати клітини шкіри безпосередньо на нейрони, минаючи проміжну стадію стовбурових клітин. Це досягнення не тільки спрощує процес клітинного перепрограмування, а й значно підвищує його ефективність, що знаменує собою найважливіший крок вперед у регенеративній медицині, пише Tech Explorist.

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Традиційно для перетворення клітин шкіри на нейрони їх спочатку переводили в стан плюрипотентних стовбурових клітин, відкидаючи їх назад у часі до фази клітин, здатних розвиватися в різні типи. Цей метод, хоча й ефективний, але вимагає багато часу і часто стикається з перешкодами, оскільки клітини часто зупиняються на середині свого перетворення.

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Новий підхід дає змогу обійти ці проблеми, використовуючи специфічну комбінацію трьох чинників транскрипції — NGN2, ISL1 і LHX3, поряд із двома генами, що сприяють проліферації клітин, p53DD і мутантною формою HRAS. Цей "генетичний коктейль" безпосередньо перепрограмує клітини шкіри в рухові нейрони — нервові клітини, що відповідають за контроль над рухами м'язів. Метод уже досяг вражаючої ефективності, даючи змогу отримати понад десять нейронів з однієї клітини шкіри в мишачих моделях.

Нова розробка, створена під керівництвом Кеті Гелловей, професора з розвитку кар'єри в галузі біомедичної інженерії та хімічної інженерії, має величезне значення, особливо для захворювань, що порушують рухливість, як-от травми спинного мозку та нейродегенеративні захворювання, як-от бічний аміотрофічний склероз (БАС). Генеруючи велику кількість рухових нейронів, цей метод відкриває перспективи для розробки клітинної замісної терапії, спрямованої на відновлення втрачених функцій.

У попередніх експериментах згенеровані в лабораторії нейрони були імплантовані в мозок мишей, де вони успішно інтегрувалися в наявні нейронні мережі, продемонструвавши життєздатність і функціональність.

Хоча перші випробування з використанням людських клітин показали ефективність швидкості їх перетворення від 10 до 30%, поточні роботи спрямовані на підвищення цього показника, що наблизить метод до клінічного застосування.

Ключовим аспектом цього дослідження, опублікованого в журналі Cell Systems, є можливість отримання великої кількості нейронів з відносно невеликої кількості клітин шкіри. Така масштабованість вкрай важлива для розробки методів лікування, які потребують значної кількості функціональних нейронів.

Крім того, минаючи стадію стовбурових клітин, цей метод знижує складність і потенційні ризики, пов'язані з терапією на основі стовбурових клітин, що може прокласти дорогу до більш простого шляху до клінічного застосування подібних розробок.

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