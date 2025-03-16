Больше не значит лучше. Резкие колебания веса приводят к неожиданным последствиям

Недавнее исследование ученых из Англии пролило свет на потенциальную опасность значительных колебаний веса у людей с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Новое исследование Университета Англия Раскин показало, что резкие колебания веса у людей с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями значительно повышают риск смерти. Исследователи проанализировали данные 8 297 участников из Великобритании за почти 14 лет и обнаружили, что как увеличение, так и уменьшение веса более чем на 10 кг (22 фунта) связано с более высокими показателями смертности, пишет BBC.

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У тех, кто набрал более 10 кг, в три раза выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и почти в два раза выше риск смерти от всех причин. В то же время у тех, кто потерял столько же, риск смерти по любой причине был выше на 54 %. Ведущий автор исследования доктор Джуфен Чжан подчеркнула, что поддержание стабильного веса, даже в пределах ожирения, имеет решающее значение для снижения этих рисков.

Полученные результаты вызывают опасения по поводу методов быстрого похудения, включая новые препараты, такие как Ozempic и Wegovy. Несмотря на то, что эти препараты помогают эффективно сбрасывать килограммы, они могут представлять риск для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследование также показало, что высокий индекс массы тела, курение и более молодой возраст способствуют значительному увеличению веса.

Учитывая, что уровень ожирения в Англии вырос с 15% в 1993 году до 29% в 2022 году, эти результаты подчеркивают важность долгосрочного поддержания веса для здоровья сердца.

Ранее Фокус писал про недавно найденный ген ожирения. Ученые подтвердили, что в лишнем весе не всегда виновата плохое питание.

А так же Фокус писал про глобальную проблему, возникающую из-за ожирения. Люди с такой проблемой были склонны пропускать гораздо больше работы из-за проблем со здоровьем по сравнению со своими сверстниками с нормальным весом, причем количество прогулов увеличивается вместе с тяжестью ожирения

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.