Більше не означає краще. Різкі коливання ваги призводять до несподіваних наслідків

Нещодавнє дослідження вчених з Англії пролило світло на потенційну небезпеку значних коливань ваги у людей з ожирінням і серцево-судинними захворюваннями.

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Нове дослідження Університету Англія Раскін показало, що різкі коливання ваги у людей з ожирінням і серцево-судинними захворюваннями значно підвищують ризик смерті. Дослідники проаналізували дані 8 297 учасників із Великої Британії за майже 14 років і виявили, що як збільшення, так і зменшення ваги більш ніж на 10 кг (22 фунти) пов'язане з вищими показниками смертності, пише BBC.

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У тих, хто набрав понад 10 кг, утричі вищий ризик смерті від серцево-судинних захворювань і майже вдвічі вищий ризик смерті від усіх причин. Водночас у тих, хто втратив стільки ж, ризик смерті з будь-якої причини був вищим на 54 %. Провідна авторка дослідження докторка Джуфен Чжан підкреслила, що підтримання стабільної ваги, навіть у межах ожиріння, має вирішальне значення для зниження цих ризиків.

Отримані результати викликають побоювання з приводу методів швидкого схуднення, включно з новими препаратами, такими як Ozempic і Wegovy. Незважаючи на те, що ці препарати допомагають ефективно скидати кілограми, вони можуть становити ризик для людей із серцево-судинними захворюваннями. Дослідження також показало, що високий індекс маси тіла, куріння і молодший вік сприяють значному збільшенню ваги.

З огляду на те, що рівень ожиріння в Англії зріс із 15% 1993 року до 29% 2022 року, ці результати підкреслюють важливість довгострокового підтримання ваги для здоров'я серця.

Раніше Фокус писав про нещодавно знайдений ген ожиріння. Вчені підтвердили, що в зайвій вазі не завжди винне погане харчування.

А так само Фокус писав про глобальну проблему, що виникає через ожиріння. Люди з такою проблемою були схильні пропускати набагато більше роботи через проблеми зі здоров'ям порівняно зі своїми однолітками з нормальною вагою, до того ж кількість прогулів збільшується разом із тяжкістю ожиріння

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.