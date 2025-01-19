Знайшли підхід до важкої хвороби мільйонів: учені виявили найважливіший ген ожиріння

Ожиріння є глобальною проблемою, проте, крім звичайного набору ваги, існують ще й генетичні хвороби, що спричиняють його. Прагнучи знайти ефективний спосіб лікування таких складних захворювань, вчені виявили незвичайний ген.

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Дослідники з Південно-Західного медичного центру UT виявили ген OTP, який відіграє найважливішу роль у регуляції почуття голоду і ваги тіла, що може дати нові підказки про лікування ожиріння. У набору зайвої ваги є безліч чинників прояву і поки що вчені не знайшли найдієвіший і найпростіший з них, на який можна спрямувати основну дію терапії, дієт і препаратів. Відкритий ген може стати саме тією мішенню, яка змінить ситуацію, пише Knowridge.

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Дослідження, опубліковане в журналі Science Translational Medicine, показало, як OTP впливає на функцію рецептора меланокортину 4 (MC4R), білка в гіпоталамусі, що відповідає за регуляцію нашого апетиту. Дисфункція MC4R пов'язана з важкою формою ожиріння, тоді як підвищена активність MC4R забезпечує захист від набору ваги. Отримані результати відкривають шлях до розробки методів лікування конкретних генетичних форм ожиріння — захворювання, на яке страждає понад мільярд людей у всьому світі.

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Під керівництвом доктора Чена Лю, доцента кафедри внутрішньої медицини та неврології, дослідження показало, що OTP безпосередньо регулює вироблення MC4R у нейронах гіпоталамуса. Щоб вивчити роль OTP, дослідники генетично модифікували мишей, відключивши цей ген. Під час годування дієтою з високим вмістом жирів ці миші значно збільшували вагу через переїдання і виробляли значно меншу кількість MC4R порівняно зі звичайними мишами.

Ця зміна показала важливість OTP у контролі апетиту та метаболізму. Подальша співпраця з Кембриджським університетом дала змогу виявити дітей із важкою формою раннього ожиріння, пов'язаною з мутаціями OTP. У мишей, сконструйованих для імітації цих мутацій, спостерігалися аналогічні проблеми зі здоров'ям, включно з ожирінням, високим рівнем холестерину, жировою хворобою печінки та діабетом 2-го типу.

У своєму терапевтичному експерименті дослідники лікували модифікованих мишей сетмеланотидом — препаратом, уже схваленим для лікування рідкісного генетичного ожиріння, пов'язаного з дефіцитом MC4R. Препарат усунув ожиріння і метаболічні проблеми у мишей, що дає змогу припустити, що сетмеланотид може бути ефективним для лікування ожиріння, пов'язаного з OTP, у людей.

Аналіз генетичної бази даних UK Biobank підтвердив ці висновки, показавши, що люди з мутаціями OTP значно частіше страждають на ожиріння, що ще більше підтверджує OTP як ключовий ген у регуляції ваги. Доктор Лю наголосив на практичних наслідках дослідження, зазначивши, що отримані результати не тільки поглиблюють розуміння важкої генетичної форми ожиріння, а й пропонують практичні рішення цієї проблеми.

Їхнє відкриття підкреслює можливість використання наявних препаратів для лікування форм ожиріння, які раніше не зустрічалися, що може прискорити розробку цільових терапій. Це дослідження підкреслює складність генетичних чинників ожиріння і важливість розуміння нейронних шляхів, що контролюють почуття голоду.

Хоча відкриття OTP як регулятора MC4R є своєрідним проривом, автори визнають, що їм необхідно провести додаткову роботу, щоб оцінити поширеність мутацій OTP у широких верствах населення та їхню взаємодію з факторами навколишнього середовища. Клінічні випробування на людях матимуть вирішальне значення для визначення того, наскільки ефективно ці результати переносяться з мишей на пацієнтів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 1 мільярд людей в усьому світі класифікуються як такі, що страждають на ожиріння, що має значні наслідки для держав та їхніх жителів у найрізноманітніших сферах. Підходи, подібні до тих, що націлені на шляхи, пов'язані з OTP, можуть стати кроком вперед у вирішенні цієї проблеми.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.