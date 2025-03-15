Помощь телу или скрытый вред: ученые рассказали, насколько эффективна криотерапия

Погружение в холодную воду практикуется миллионами людей по самым разным причинам, набирая популярность с каждым годом. Однако у науки есть свое мнение на счет его эффективности, несмотря на некоторые громкие заявления о невероятной пользе.

Related video

В последние годы практика погружения в ледяную воду набирает популярность не только среди элитных спортсменов, но и среди любителей фитнеса и здорового образа жизни. Эта тенденция, называемая криотерапией, предполагает погружение тела в холодную воду, обычно температурой от 10 до 15 градусов Цельсия, на короткий период времени. Сторонники этого метода утверждают, что он дает различные преимущества — от восстановления мышц до улучшения психического состояния, но у науки свой взгял на это, пишет The Conversation.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Погружение в холодную воду уже давно используется спортсменами для ускорения восстановления мышц после интенсивных тренировок. Считается, что основной механизм заключается в сужении кровеносных сосудов, что уменьшает кровоток, отек и разрушение тканей, говорит Хантер Беннетт, преподаватель физических упражнений в Университете Южной Австралии.

Важно

Пережиток прошлого или полезная традиция: что думают ученые о погружении в холодную воду

После выхода из холодной среды происходит процесс вазодилатации, восстанавливающий богатую питательными веществами кровь в мышцах, что потенциально способствует восстановлению и уменьшению мышечной болезненности с задержкой.

Однако некоторые исследования показывают, что, хотя ледяные ванны могут облегчить болезненность, они также могут препятствовать мышечному росту при чрезмерном использовании, поскольку воспаление является естественным и необходимым компонентом адаптации мышц, говорит Беннет.

Помимо физического восстановления, погружение в холодную воду ассоциируется с пользой для психического здоровья. Некоторые исследования показывают, что такие практики могут уменьшить стресс и улучшить настроение, что потенциально связано с высвобождением эндорфинов и активацией естественных механизмов реагирования организма на стресс.

Однако мнения научного сообщества по-прежнему расходятся: некоторые исследования указывают на потенциальные риски, включая гипотермию и сердечный стресс, особенно для людей с уже имеющимися заболеваниями.

Рост популярности ледяных ванн отчасти объясняется общественными деятелями и тенденциями в сфере оздоровления. Мировой рынок продуктов для холодного погружения стремительно растет и, по прогнозам, к 2034 году достигнет 552,7 млн долларов США.

Социальные медиа-платформы изобилуют отзывами, восхваляющими бодрящий эффект холодных ванн, что еще больше подогревает интерес. Однако к подобным тенденциям необходимо подходить с осторожностью, понимая, что индивидуальный опыт может сильно отличаться.

Ранее Фокус писал о преимуществах холода для продления жизни. Низкая температура может быть ключом к открытию новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

Также Фокус писал об опасностях морозной зимней погоды для здоровья. Исследователи озвучили все риски — от воздействия на иммунную систему и сердечных приступов до тревоги и депрессии.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.