Допомога тілу чи прихована шкода: вчені розповіли, наскільки ефективна кріотерапія

Занурення в холодну воду практикується мільйонами людей з найрізноманітніших причин, набираючи популярності з кожним роком. Однак у науки є своя думка щодо його ефективності, незважаючи на деякі гучні заяви про неймовірну користь.

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Останніми роками практика занурення в крижану воду набирає популярності не тільки серед елітних спортсменів, а й серед любителів фітнесу та здорового способу життя. Ця тенденція, звана кріотерапією, передбачає занурення тіла в холодну воду, зазвичай температурою від 10 до 15 градусів Цельсія, на короткий період часу. Прихильники цього методу стверджують, що він дає різні переваги — від відновлення м'язів до поліпшення психічного стану, але в науки свій погляд на це, пише The Conversation.

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Занурення в холодну воду вже давно використовується спортсменами для прискорення відновлення м'язів після інтенсивних тренувань. Вважається, що основний механізм полягає в звуженні кровоносних судин, що зменшує кровообіг, набряк і руйнування тканин, каже Хантер Беннетт, викладач фізичних вправ в Університеті Південної Австралії.

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Після виходу з холодного середовища відбувається процес вазодилатації, який відновлює багату поживними речовинами кров у м'язах, що потенційно сприяє відновленню та зменшенню м'язової болючості із затримкою.

Однак деякі дослідження показують, що, хоча крижані ванни можуть полегшити болючість, вони також можуть перешкоджати м'язовому зростанню за надмірного використання, оскільки запалення є природним і необхідним компонентом адаптації м'язів, каже Беннет.

Крім фізичного відновлення, занурення в холодну воду асоціюється з користю для психічного здоров'я. Деякі дослідження показують, що такі практики можуть зменшити стрес і поліпшити настрій, що потенційно пов'язано з вивільненням ендорфінів і активацією природних механізмів реагування організму на стрес.

Однак думки наукового співтовариства, як і раніше, розходяться: деякі дослідження вказують на потенційні ризики, включно з гіпотермією і серцевим стресом, особливо для людей з уже наявними захворюваннями.

Зростання популярності крижаних ванн частково пояснюється громадськими діячами і тенденціями у сфері оздоровлення. Світовий ринок продуктів для холодного занурення стрімко зростає і, за прогнозами, до 2034 року досягне 552,7 млн доларів США.

Соціальні медіа-платформи рясніють відгуками, що вихваляють підбадьорливий ефект холодних ванн, що ще більше підігріває інтерес. Однак до подібних тенденцій необхідно підходити з обережністю, розуміючи, що індивідуальний досвід може сильно відрізнятися.

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