Смертність близько 10%: Україною шириться лихоманка Західного Нілу

За останні три місяці від вірусу, що передається через комарині укуси, в Україні померло більше десяти людей. Вакцини і специфічного лікування немає.

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Вірус лихоманки Західного Нілу розповсюджується Україною і становить серйозну загрозу. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар України, епідеміолог Ігор Кузін в інтерв’ю ВВС Україна, опублікованому в неділю.

За словами епідеміолога, хвороба є для України ендемічною — тобто поширюється природно.

"У нас є певний зсув температур по регіонах країни. Якщо раніше ми говорили, що лихоманка Західного Нілу може поширюватися у Херсонській, Одеській областях і в Криму, то зараз велика частина центральної України стає сприятливою для цього", — пояснив лікар.

Природним "резервуаром" лихоманки є перелітні птахи, чиї маршрути проходять територією України. Від них через комарів інфекція передається людині або тварині.

Головний санітарний лікар навів дані Центру громадського здоров’я: від початку липня в країні було зареєстровано 88 випадків лихоманки Західного Нілу, 11 пацієнтів померли. Найбільше хворобу діагностували у Києві та Київській області, по одному випадку зафіксували в Полтавській та Черкаській областях.

Специфічних ліків або вакцини від лихоманки немає. Від людини до людини хвороба не передається, тому уникнути її можна, запобігаючи укусам комарів. Потрібно обмежити прогулянки без репелентів, особливо поблизу водойм, встановити на вікна антимоскітні сітки, носити закритий одяг.

Якщо після укусу комара підвищилася температура, погіршилося самопочуття, почалися головні болі, висипи, інші симптоми — необхідно негайно звернутися до лікаря. Найчастіше хвороба проявляється через 2-3 дні.

Заступник міністра охорони здоров’я підтвердив, що лихоманка Західного Нілу є значною загрозою для українців.

"Звісно. Вона є серйозною, вона і буде залишатися серйозною. Треба, щоб люди поступово змінювали свою поведінку стосовно комах. Для багатьох зараз нонсенс використовувати якісь там репеленти, якщо ви просто виходите в парк. Але в умовах глобальної зміни клімату це реальність і це треба робити", — сказав Ігор Кузін.

Нагадаємо, у липні в Індії 16 осіб загинули під час спалаху вірусу Чандіпура. Ймовірним переносником вірусу вважають самок москіта Phlebotomine. Ліків та вакцини від нього так само не існує.

У червні на всіх континентах спостерігалося швидке поширення високопатогенного вірусу пташиного грипу H5N1. Учені припускають, що розповсюдженню інфекції сприяють глобальні зміни клімату.