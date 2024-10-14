Смертность около 10%: по Украине распространяется лихорадка Западного Нила

За последние три месяца от вируса, передающегося через комариные укусы, в Украине умерло более десяти человек. Вакцины и специфического лечения нет.

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Вирус лихорадки Западного Нила распространяется по Украине и представляет серьезную угрозу. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины, эпидемиолог Игорь Кузин в интервью ВВС Украина, опубликованном в воскресенье.

По словам эпидемиолога, болезнь является для Украины эндемической — то есть распространяется естественно.

"У нас есть определенное смещение температур по регионам страны. Если раньше мы говорили, что лихорадка Западного Нила может распространяться в Херсонской, Одесской областях и в Крыму, то сейчас большая часть центральной Украины становится благоприятной для этого", — пояснил врач.

Природным "резервуаром" лихорадки являются перелетные птицы, чьи маршруты проходят по территории Украины. От них через комаров инфекция передается человеку или животному.

Главный санитарный врач привел данные Центра общественного здоровья: с начала июля в стране было зарегистрировано 88 случаев лихорадки Западного Нила, 11 пациентов умерли. Больше всего болезнь диагностировали в Киеве и Киевской области, по одному случаю зафиксировали в Полтавской и Черкасской областях.

Специфических лекарств или вакцины от лихорадки нет. От человека к человеку болезнь не передается, поэтому избежать ее можно, предотвращая укусы комаров. Нужно ограничить прогулки без репеллентов, особенно вблизи водоемов, установить на окна антимоскитные сетки, носить закрытую одежду.

Если после укуса комара повысилась температура, ухудшилось самочувствие, начались головные боли, сыпь, другие симптомы — необходимо немедленно обратиться к врачу. Чаще всего болезнь проявляется через 2-3 дня.

Заместитель министра здравоохранения подтвердил, что лихорадка Западного Нила является значительной угрозой для украинцев.

"Конечно. Она является серьезной, она и будет оставаться серьезной. Надо, чтобы люди постепенно меняли свое поведение по отношению к насекомым. Для многих сейчас нонсенс использовать какие-то там репелленты, если вы просто выходите в парк. Но в условиях глобального изменения климата это реальность и это надо делать", — сказал Игорь Кузин.

Напомним, в июле в Индии 16 человек погибли во время вспышки вируса Чандипура. Вероятным переносчиком вируса считают самок москита Phlebotomine. Лекарств и вакцины от него так же не существует.

В июне на всех континентах наблюдалось быстрое распространение высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1. Ученые предполагают, что распространению инфекции способствуют глобальные изменения климата.