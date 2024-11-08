Через спадок: у Британії лікар отруїв співмешканця матері фейковою вакциною від COVID-19

Щоб переконати пенсіонера у вакцинації лікар підсунув йому фальшиві листи від нібито британської служби охорони здоров’я. Під час візиту до літнього чоловіка, він убрався в захисне спорядження для медпрацівників, а своє обличчя сховав під маскою та окулярами.

У Великій Британії судили лікаря, який під виглядом вакцинації від COVID-19 намагався вбити 72-річного співмешканця своєї матері. Він створив власну "вакцину", намішавши туди миш’як, рідку ртуть і рицин. Про це повідомляють AP News.

Так, 53-річного британського лікаря Томаса Квана визнали винним у спробі вбивства партнера співмешканця його матері. Чоловік запропонував пенсіонеру вакцинацію від ковіду, а натомість ввів 72-річному Патріку О’Харі бактерії, які роз'їдають плоть.

За словами правоохоронців, лікар ретельно спланував вбивство чоловіка, оскільки вважав його перешкодою для отримання спадку.

Щоб переконати пенсіонера у вакцинації лікар підсунув йому фальшиві листи від нібито британської служби охорони здоров’я. Під час візиту до літнього чоловіка він убрався в захисне спорядження для медпрацівників, а своє обличчя сховав під маскою та окулярами. Також він приїхав до будинку Патріка О’Хари на автівці з підробленими номерами.

В будинку пенсіонера лікар ввів пацієнту отруту, яка містила бактерії, які харчуються плоттю.

"Вакцина" не вбила чоловіка, але той кілька тижнів провів у реанімації. Йому ампутували частину руки, щоб хвороба не поширилася далі.

Під час обшуку в будинку Томаса Квана виявили миш’як, рідку ртуть і рицин, а на його комп’ютері знайшли інструкції з виготовлення хімічної зброї.

Також лікар додав у "вакцину" йодометан – речовину, яка міститься в пестицидах. Він вважав, що завдяки цьому заплутає фахівців і ті не зможуть встановити причину отруєння.

За інформацією правоохоронців, медик засмутися, що після смерті батька може отримати меншу спадщину, а також дізнався, що мати залишила у заповіті свій будинок своєму співмешканцю.

53-річного Томаса Квана визнали винним у замаху на вбивство. Він визнав свою провину і проведе за ґратами 31 рік.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що родичі привезли чоловіка у лікарняному ліжку до банку, щоб зняти гроші з його рахунку.