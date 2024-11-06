Родичі привезли чоловіка у лікарняному ліжку до банку, щоб зняти гроші з його рахунку

Клієнта банку госпіталізували через серйозні проблеми зі здоров'ям. Він був настільки хворим, що не міг самостійно пересуватися, але навіть це не переконало співробітників установи піти на компроміс.

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Тяжкохворого китайця на лікарняному ліжку родичі заштовхали до відділення місцевого банку, щоб підтвердити його особу для здійснення грошового переказу.

На відео, яке облетіло соціальні мережі, можна побачити, як невідома намагається заштовхати чоловіка на лікарняному ліжку до банку в провінції Шаньдун після того, як їй сказали, що це єдиний спосіб отримати доступ до його рахунку.

Повідомляється, що клієнта госпіталізували через серйозні проблеми зі здоров'ям. Він був настільки хворим, що не міг самостійно пересуватися, але навіть це не переконало співробітників банку. Тож родичам не залишалося нічого іншого, окрім як привезти його для підтвердження особи.

Спершу вони хотіли скористатися каретою швидкою допомогою, але в лікарні відповіли, що службові автомобілі доступні лише для екстрених випадків, пов'язаних з ризиком для здоров'я. Не маючи змоги заплатити за послуги платної клініки, їм довелось штовхати лікарняне ліжко, на якому лежав пацієнт, аж до банку.

Згодом стало відомо, що родичам хворого потрібні були гроші на його лікування, але, за іронією долі, єдиний спосіб отримати доступ до рахунку — це поставити під загрозу його життя.

На опублікованих кадрах молода жінка, ймовірно, дочка пацієнта, намагається підштовхнути лікарняне ліжко до стійки банківського клерка, намагаючись при цьому нікого не зачепити.

Ця історія викликала бурхливу дискусію в інтернеті. Більшість користувачів соціальних мереж схилялись до думки, що банк міг би зробити виняток на підставі доказів госпіталізації, наданих родиною чоловіка, а також називали описаний випадок ганьбою для китайського суспільства.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що працівниця банку Lloyd's Bank Анабель Аллан вела подвійне життя та обманювала людей. 29-річна жінка з Великої Британії навіть обікрала власну родину та друзів в афері на 500 000 фунтів стерлінгів (близько 25,5 млн грн).

А от 60-річний Ренато Калаланг з Австралії опинився у скрутному становищі після того, як став жертвою афери й буквально за кілька місяців втратив майже всі свої заощадження — $150 тисяч.