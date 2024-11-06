Родственники привезли мужчину в больничной койке в банк, чтобы снять деньги с его счета

Клиента банка госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем. Он был настолько больным, что не мог самостоятельно передвигаться, но даже это не убедило сотрудников учреждения пойти на компромисс.

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Тяжелобольного китайца на больничной койке родственники затолкали в отделение местного банка, чтобы подтвердить его личность для осуществления денежного перевода.

На видео, которое облетело социальные сети, можно увидеть, как неизвестная пытается затолкать мужчину на больничной койке в банк в провинции Шаньдун после того, как ей сказали, что это единственный способ получить доступ к его счету.

Сообщается, что клиента госпитализировали из-за серьезных проблем со здоровьем. Он был настолько больным, что не мог самостоятельно передвигаться, но даже это не убедило сотрудников банка. Поэтому родственникам не оставалось ничего другого, кроме как привезти его для подтверждения личности.

Сначала они хотели воспользоваться каретой скорой помощи, но в больнице ответили, что служебные автомобили доступны только для экстренных случаев, связанных с риском для здоровья. Не имея возможности заплатить за услуги платной клиники, им пришлось толкать больничную кровать, на которой лежал пациент, вплоть до банка.

Позже стало известно, что родственникам больного нужны были деньги на его лечение, но, по иронии судьбы, единственный способ получить доступ к счету — это поставить под угрозу его жизнь.

На опубликованных кадрах молодая женщина, вероятно, дочь пациента, пытается подтолкнуть больничную кровать к стойке банковского клерка, стараясь при этом никого не задеть.

Эта история вызвала бурную дискуссию в интернете. Большинство пользователей социальных сетей склонялись к мнению, что банк мог бы сделать исключение на основании доказательств госпитализации, предоставленных семьёй мужчины, а также называли описанный случай позором для китайского общества.

Напомним, ранее Фокус писал, что работница банка Lloyd's Bank Анабель Аллан вела двойную жизнь и обманывала людей. 29-летняя женщина из Великобритании даже обокрала собственную семью и друзей в афере на 500 000 фунтов стерлингов (около 25,5 млн грн).

А вот 60-летний Ренато Калаланг из Австралии оказался в затруднительном положении после того, как стал жертвой аферы и буквально за несколько месяцев потерял почти все свои сбережения — $150 тысяч.