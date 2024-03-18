Остался ни с чем: мужчина открыл электронное письмо от мошенников и потерял $150 тысяч

Теперь обманутый австралиец вынужден начать все сначала, не имея перед выходом на пенсию никаких сбережений.

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60-летний Ренато Калаланг из Австралии оказался в сложном финансовом положении после того, как стал жертвой аферы и буквально за несколько месяцев потерял почти все свои сбережения — $150 тысяч. О его истории написало издание New York Post.

На протяжении десятилетий Ренато упорно работал, откладывая деньги себе на спокойную старость, однако его планы были разрушены одним кликом в ответ на электронное письмо.

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В тексте сообщения от якобы представителя манильского банка говорилось о том, что Ренато получил в наследство 3,8 миллиона евро от своего покойного двоюродного брата. Впрочем, чтобы разблокировать эти средства, он должен был сначала оплатить определенные взносы.

"У меня действительно есть двоюродный брат с таким же именем, поэтому это казалось правдоподобным. К тому же они предоставили все документы, в частности свидетельство о смерти. Сказали, что нужно открыть банковский счет на Филиппинах и положить туда определенную сумму денег", — вспоминает Калаланг, который переехал в Австралию из Манилы в 1986 году.

В течение следующих трех месяцев доверчивый мужчина продолжал переводить деньги, надеясь вскоре получить обещанное наследство. В конце концов, на его счету не осталось ни одного цента.

Мошенники предоставили все документы, в частности свидетельство о смерти Фото: Family Handout Мошенники предоставили все документы, в частности свидетельство о смерти Фото: Family Handout

"Я был опустошен. В сентябре 2023 года обратился за помощью в Commonwealth Bank, но через два месяца пришел ответ, что я стал жертвой мошенников, и деньги не вернут", — добавляет Ренато.

Теперь австралиец вынужден начать все сначала, не имея перед выходом на пенсию никаких сбережений.

"У меня забрали финансовую свободу, а моя самооценка сейчас ниже плинтуса. Семья — это единственное, что держит меня на плаву", — признается Калаланг.

Ренато Калаланг со своей семьей Фото: Family Handout

В Commonwealth Bank подтвердили, что подобные мошеннические схемы с "наследством" являются очень распространенными. Сотрудники учреждения призывают клиентов быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, которые обещают в будущем получить за это большую сумму.

Напомним, ранее Фокус писал об австралийке, которая призвала покупателей тщательно проверять свои чеки в магазинах из-за досадного случая с ее матерью в супермаркете Woolworths на севере Сиднея (Австралия). По словам женщины, кассир крупной розничной сети взыскал почти в четыре раза большую сумму, чем должно было быть на самом деле.

Кроме того, туристка из Австралии рассказала, как ее обманули в кафе. Женщина заплатила почти 12 американских долларов (около 450 грн) за маленькую бутылку воды объемом 380 мл. К тому же ей насчитали налоги за услуги, поэтому в сумме пришлось отдать аж 14 долларов (530 грн).