Из-за наследства: в Британии врач отравил сожителя матери фейковой вакциной от COVID-19

Чтобы убедить пенсионера в вакцинации врач подсунул ему фальшивые письма от якобы британской службы здравоохранения. Во время визита к пожилому мужчине, он нарядился в защитное снаряжение для медработников, а свое лицо спрятал под маской и очками.

В Великобритании судили врача, который под видом вакцинации от COVID-19 пытался убить 72-летнего сожителя своей матери. Он создал собственную "вакцину", намешав туда мышьяк, жидкую ртуть и рицин. Об этом сообщают AP News.

Так, 53-летнего британского врача Томаса Квана признали виновным в попытке убийства партнера сожителя его матери. Мужчина предложил пенсионеру вакцинацию от ковида, а взамен ввел 72-летнему Патрику О'Хари бактерии, которые разъедают плоть.

По словам правоохранителей, врач тщательно спланировал убийство мужчины, поскольку считал его препятствием для получения наследства.

Чтобы убедить пенсионера в вакцинации врач подсунул ему фальшивые письма от якобы британской службы здравоохранения. Во время визита к пожилому мужчине он нарядился в защитное снаряжение для медработников, а свое лицо спрятал под маской и очками. Также он приехал к дому Патрика О'Хары на машине с поддельными номерами.

В доме пенсионера врач ввел пациенту яд, который содержал бактерии, питающиеся плотью.

"Вакцина" не убила мужчину, но тот несколько недель провел в реанимации. Ему ампутировали часть руки, чтобы болезнь не распространилась дальше.

Во время обыска в доме Томаса Квана обнаружили мышьяк, жидкую ртуть и рицин, а на его компьютере нашли инструкции по изготовлению химического оружия.

Также врач добавил в "вакцину" йодометан — вещество, которое содержится в пестицидах. Он считал, что благодаря этому запутает специалистов и те не смогут установить причину отравления.

По информации правоохранителей, медик расстроиться, что после смерти отца может получить меньшее наследство, а также узнал, что мать оставила в завещании свой дом своему сожителю.

53-летнего Томаса Квана признали виновным в покушении на убийство. Он признал свою вину и проведет за решеткой 31 год.

Напомним, что ранее сообщалось, что родственники привезли мужчину в больничной койке в банк, чтобы снять деньги с его счета.