Статистика коронавірусу станом на 26 жовтня: 19 120 нових випадків COVID-19, 2 939 госпіталізацій
В Україні зафіксовано найбільшу кількість летальних наслідків через коронавірус. Минулої доби померли 734 людини.
Минулої доби в Україні зафіксували 19 120 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.
Серед усіх нових випадків COVID-19 заразилося 1 414 дітей та 338 медичних співробітників. Усього госпіталізували 2 939 осіб. За добу від коронавірусу померло 734 особи — це рекордний показник за весь час пандемії.
Минулої доби в Україні:
- захворіли — 19 120 людей;
- видужали — 9 738 осіб;
- летальних випадків — 734;
- госпіталізовані – 2 939 осіб.
Статистика госпіталізацій за тиждень:
- 19 жовтня — 5 468;
- 20 жовтня — 4 892;
- 21 жовтня — 5 141;
- 22 жовтня — 5 141
- 23 жовтня — 5 924;
- 24 жовтня — 3 912;
- 25 жовтня — 2 939.
За 25 жовтня було проведено 129 063 тести на COVID-19:
- методом ПЛР — 61 027;
- методом ІФА — 18 233;
- експрес-тести на антиген — 49 803.
Лідерами серед регіонів із нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області:
- Дніпропетровська область — 1 760;
- Одеська область — 1 605;
- Запорізька область — 1 335;
- Харківська область — 1 255;
- Херсонська область — 1 222.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 803 159 осіб;
- одужали — 2 390 112 осіб;
- летальні випадки — 64 939;
- зроблено ПЛР-тестів — 14 082 277.
Також минулої доби було зроблено 254 920 вакцинацій проти COVID-19 з них 185 786 — першу дозу та 69 134 завершили вакцинацію.
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