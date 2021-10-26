Статистика коронавірусу станом на 26 жовтня: 19 120 нових випадків COVID-19, 2 939 госпіталізацій

В Україні зафіксовано найбільшу кількість летальних наслідків через коронавірус. Минулої доби померли 734 людини.

Минулої доби в Україні зафіксували 19 120 нових випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі МОЗ.

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Серед усіх нових випадків COVID-19 заразилося 1 414 дітей та 338 медичних співробітників. Усього госпіталізували 2 939 осіб. За добу від коронавірусу померло 734 особи — це рекордний показник за весь час пандемії.

Минулої доби в Україні:

захворіли — 19 120 людей;

видужали — 9 738 осіб;

летальних випадків — 734;

госпіталізовані – 2 939 осіб.

Статистика госпіталізацій за тиждень:

19 жовтня — 5 468;

20 жовтня — 4 892;

21 жовтня — 5 141;

22 жовтня — 5 141

23 жовтня — 5 924;

24 жовтня — 3 912;

25 жовтня — 2 939.

За 25 жовтня було проведено 129 063 тести на COVID-19:

методом ПЛР — 61 027;

методом ІФА — 18 233;

експрес-тести на антиген — 49 803.

Лідерами серед регіонів із нових випадків зараження COVID-19 стали Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області:

Дніпропетровська область — 1 760;

Одеська область — 1 605;

Запорізька область — 1 335;

Харківська область — 1 255;

Херсонська область — 1 222.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 803 159 осіб;

одужали — 2 390 112 осіб;

летальні випадки — 64 939;

зроблено ПЛР-тестів — 14 082 277.

Також минулої доби було зроблено 254 920 вакцинацій проти COVID-19 з них 185 786 — першу дозу та 69 134 завершили вакцинацію.

Фото: МОЗ

Нагадаємо, Україна почала закуповувати кисень у Польщі, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, привезти звідти кисень навіть швидше, ніж із деяких регіонів України.

Зазначимо, що за порушення нових правил перевезень в Україні штрафуватимуть пасажирів, а не перевізників.