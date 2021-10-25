За порушення нових правил перевезень штрафуватимуть пасажирів, — МОЗ України

Українців без необхідних документів штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень.

Пасажири повинні мати COVID-сертифікати або негативні результати тесту на інфекцію під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Кабмін на сьогоднішньому засіданні схвалив зміни до Постанови №1236 щодо міжрегіональні поїздки автомобільним транспортом.

У документі сказано, що під час поїздок відповідальність за наявність сертифікатів про вакцинацію або негативного результату тесту покладається саме на пасажирів. Нові правила стосуються регулярних і нерегулярних перевезень в міжобласному або міжнародному напрямках.

Відсутність документа або тесту в пасажира є адміністративним порушенням згідно зі ст. 44-3 КУпАП та передбачає стягнення штрафу в розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

У пресслужбі МОЗ зазначають, що обмеження не поширюються на перевезення легковими автомобілями, якщо в салоні знаходиться не більше п'яти пасажирів. Діти до 14 років не враховуються в таких поїздках. Перевезення більшої кількості людей допускається, якщо вони є членами однієї сім'ї.

Водій транспорту перед поїздкою повинен повідомити пасажирам про те, що в них повинен бути хоча б один із необхідних документів, який дозволяє проїзд між регіонами після посилення карантину.

Перевізник несе відповідальність тільки під час поїздок у залізничному й авіатранспорті. Неповнолітнім для проїзду в транспорті не обов'язково мати при собі сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19.

Раніше Фокус розповідав про нові правила проїзду з 21 жовтня. Українці через новий спалах COVID-19 можуть скористатися міжобласним транспортом тільки за наявності сертифікату про вакцинацію, негативного тесту на інфекцію або документа, що підтверджує що ви отримали одну дозу щеплення.

Міжрегіональні поїздки без ПЛР-тесту або COVID-сертифікату були заборонені Кабміном на засіданні 11 жовтня. Для поїздок при "жовтому" рівні епідемічної небезпеки достатньо однієї дози вакцини.