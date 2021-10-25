За нарушение новых правил перевозок будут штрафовать пассажиров, — Минздрав Украины

Граждан без необходимых документов будут штрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен.

Пассажиры должны иметь COVID-сертификаты или негативные результаты теста на инфекцию во время поездок автомобильным транспортом между регионами Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Кабмин на сегодняшнем заседании одобрил изменения к Постановлению №1236 относительно межрегиональных поездок автомобильным транспортом.

В документе сказано, что во время поездок ответственность за наличие сертификатов о вакцинации или негативного результата теста возлагается именно на пассажиров. Новые правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном или международном направлениях.

Отсутствие документа или теста у пассажира является административным нарушением согласно ст. 44-3 КУоАП и предусматривает взыскание штрафа в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

В пресс-службе Минздрава отмечают, что ограничения не распространяются на перевозку легковыми автомобилями, если в салоне находится не более пяти пассажиров. Дети до 14 лет не учитываются в таких поездках. Перевозка большего количества людей допускается, если они являются членами одной семьи.

Водитель транспорта перед поездкой должен уведомить пассажиров о том, что у них должен быть хотя бы один из необходимых документов, который разрешает проезд между регионами после усиления карантина.

Перевозчик несет ответственность только во время поездок в железнодорожном и авиатранспорте. Несовершеннолетним для проезда в транспорте не обязательно иметь при себе сертификат о вакцинации или негативный тест на COVID-19.

Ранее Фокус рассказывал про новые правила проезда с 21 октября. Украинцы из-за новой вспышки COVID-19 могут воспользоваться межобластным транспортом только при наличии сертификата о вакцинации, негативного теста на инфекцию или документа, подтверждающего что вы получили одну дозу прививки.

Межрегиональные поездки без ПЦР-теста или COVID-сертификата были запрещены Кабмином на заседании 11 октября. Для поездок при "желтом" уровне эпидемической опасности достаточно одной дозы вакцины.