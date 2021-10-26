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Статистика коронавируса на 26 октября: 19 120 новых случаев COVID-19, 2939 госпитализаций

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статистика коронавируса
Фото: скриншот

В Украине зафиксировано наибольшее количество летальных исходов из-за коронавируса. За минувшие сутки умерли 734 человека.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

Среди всех новых случаев COVID-19 заразилось 1414 детей и 338 медицинских сотрудников. Всего госпитализировали 2939 человек. За сутки от коронавируса умерло 734 человека — это рекордный показатель за все время пандемии.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 19 120 человека
  • выздоровело — 9738 человек
  • летальных случаев — 734
  • госпитализировано — 2939 человек

Статистика госпитализаций за неделю:

  • 19 октября — 5468;
  • 20 октября — 4892;
  • 21 октября — 5141;
  • 22 октября — 5141
  • 23 октября — 5924;
  • 24 октября — 3912;
  • 25 октября — 2939.

За 25 октября было проведено 129 063 тестов на COVID-19:

методом ПЦР — 61027

методом ИФА — 18233

Экспресс-тесты на антиген — 49803

Лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская, Одесская и Запорожская области:

  • Днепропетровская — 1760
  • Одесская — 1605
  • Запорожская — 1335
  • Харьковская — 1255
  • Херсонская — 1222

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 803 159 человек;
  • выздоровело — 2 390 112 человек;
  • летальные случаи — 64 939;
  • сделано ПЦР-тестов — 14 082 277.

Также за прошлые сутки было сделано 254 920 вакцинаций против COVID-19 из них 185 786 — первую дозу и 69 134 завершили вакцинацию.

коронавирус 25 октября
Фото: МОЗ

Напомним, Украина начала закупать кислород в Польше, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, привезти оттуда кислород даже быстрее, чем из некоторых регионов Украины.

Отметим, что за нарушение новых правил перевозок в Украине будут штрафовать пассажиров, а не перевозчиков.