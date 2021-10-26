Статистика коронавируса на 26 октября: 19 120 новых случаев COVID-19, 2939 госпитализаций

В Украине зафиксировано наибольшее количество летальных исходов из-за коронавируса. За минувшие сутки умерли 734 человека.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

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Среди всех новых случаев COVID-19 заразилось 1414 детей и 338 медицинских сотрудников. Всего госпитализировали 2939 человек. За сутки от коронавируса умерло 734 человека — это рекордный показатель за все время пандемии.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 19 120 человека

выздоровело — 9738 человек

летальных случаев — 734

госпитализировано — 2939 человек

Статистика госпитализаций за неделю:

19 октября — 5468;

20 октября — 4892;

21 октября — 5141;

22 октября — 5141

23 октября — 5924;

24 октября — 3912;

25 октября — 2939.

За 25 октября было проведено 129 063 тестов на COVID-19:

методом ПЦР — 61027

методом ИФА — 18233

Экспресс-тесты на антиген — 49803

Лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская, Одесская и Запорожская области:

Днепропетровская — 1760

Одесская — 1605

Запорожская — 1335

Харьковская — 1255

Херсонская — 1222

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 803 159 человек;

выздоровело — 2 390 112 человек;

летальные случаи — 64 939;

сделано ПЦР-тестов — 14 082 277.

Также за прошлые сутки было сделано 254 920 вакцинаций против COVID-19 из них 185 786 — первую дозу и 69 134 завершили вакцинацию.

Фото: МОЗ

Напомним, Украина начала закупать кислород в Польше, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, привезти оттуда кислород даже быстрее, чем из некоторых регионов Украины.

Отметим, что за нарушение новых правил перевозок в Украине будут штрафовать пассажиров, а не перевозчиков.