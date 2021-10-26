Статистика коронавируса на 26 октября: 19 120 новых случаев COVID-19, 2939 госпитализаций
В Украине зафиксировано наибольшее количество летальных исходов из-за коронавируса. За минувшие сутки умерли 734 человека.
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.
Среди всех новых случаев COVID-19 заразилось 1414 детей и 338 медицинских сотрудников. Всего госпитализировали 2939 человек. За сутки от коронавируса умерло 734 человека — это рекордный показатель за все время пандемии.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 19 120 человека
- выздоровело — 9738 человек
- летальных случаев — 734
- госпитализировано — 2939 человек
Статистика госпитализаций за неделю:
- 19 октября — 5468;
- 20 октября — 4892;
- 21 октября — 5141;
- 22 октября — 5141
- 23 октября — 5924;
- 24 октября — 3912;
- 25 октября — 2939.
За 25 октября было проведено 129 063 тестов на COVID-19:
методом ПЦР — 61027
методом ИФА — 18233
Экспресс-тесты на антиген — 49803
Лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Днепропетровская, Одесская и Запорожская области:
- Днепропетровская — 1760
- Одесская — 1605
- Запорожская — 1335
- Харьковская — 1255
- Херсонская — 1222
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 803 159 человек;
- выздоровело — 2 390 112 человек;
- летальные случаи — 64 939;
- сделано ПЦР-тестов — 14 082 277.
Также за прошлые сутки было сделано 254 920 вакцинаций против COVID-19 из них 185 786 — первую дозу и 69 134 завершили вакцинацию.
Напомним, Украина начала закупать кислород в Польше, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, привезти оттуда кислород даже быстрее, чем из некоторых регионов Украины.
Отметим, что за нарушение новых правил перевозок в Украине будут штрафовать пассажиров, а не перевозчиков.