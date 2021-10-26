Привезти кислород из Польши оказалось быстрее, чем из некоторых регионов Украины, в частности, из Донецкой или Запорожской областей.

Украина начала закупать кислород в Польше, чтобы быстрее развозить баллоны для больниц и обеспечить кислородом коронавирусных пациентов. Об этом пишет УП со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко.

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Глава украинского Минздрава объяснил, что из-за остановки завода, который прежде выпускал кислород на западе Украины, пришлось договориться о поставках с соседней Польшей.

Кислород из Польши привезти быстрее, чем даже из некоторых регионов Украины, в частности, из Донецкой или Запорожской областей.

Все необходимые разрешения, объясняет Ляшко, были оформлены в течение одного дня, после чего компания-дистрибьютор, которая занимается поставками этого кислорода, привезла несколько машин из Польши и доставила в больницы.

Также он уточнил, что разницу в цене между польским кислородом и тем, который производится в Украине, больницы не ощутили.

Согласно данным тендеров на Prozorro, отечественные компании продают медучреждениям кислород по 10-15 тыс. гривен за тонну.

Ранее Фокус сообщал, что черниговским больницам не хватает кислорода для ковид-пациентов. Украинские заводы по неопределенным причинам прекратили поставки кислорода в необходимом объеме.