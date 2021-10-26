Привезти кисень із Польщі навіть швидше, ніж із деяких регіонів України, зокрема, з Донецької чи Запорізької областей.

Україна почала закуповувати кисень у Польщі, щоб швидше розвозити балони для лікарень та забезпечити киснем коронавірусних пацієнтів. Про це пише УП із посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Глава українського МОЗ пояснив, що через зупинку заводу, який раніше випускав кисень на заході України, довелося домовитися про постачання із сусідньою Польщею.

Кисень із Польщі привезти швидше, ніж навіть із деяких регіонів України, зокрема, з Донецької чи Запорізької областей.

Усі необхідні дозволи, пояснює Ляшко, були оформлені протягом одного дня, після чого компанія-дистриб'ютор, яка займається постачанням цього кисню, привезла кілька машин із Польщі та доправила до лікарень.

Також він уточнив, що різниці в ціні між польським киснем та тим, що виробляється в Україні, лікарні не відчули.

За даними тендерів на Prozorro, вітчизняні компанії продають медустановам кисень по 10-15 тис. гривень за тонну.

Раніше Фокус повідомляв, що чернігівським лікарням не вистачає кисню для ковід-пацієнтів. Українські заводи з невизначених причин припинили постачання кисню у необхідному обсязі.