У Чернігові виникла критична ситуація з киснем для ковід-пацієнтів, — мерія

Причиною такої ситуації, стверджує глава міськлікарні №2 Владислав Кухар, стали українські заводи. Вони з незрозумілих причин перестали постачати кисень у достатньому обсязі.

Генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар заявив про критичну ситуацію з киснем, яка виникла у місті через невиконання постачальниками своїх зобов'язань. Про це стало відомо під час брифінгу щодо ситуації з поширенням коронавірусу, який відбувся у міській раді.

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За словами керівника, проблема виникла після того, як українські заводи перестали постачати кисень у достатньому обсязі. Причому він уточнив, що хоча причини затримок у поставках незрозумілі, але йому відомо, що два українських заводи зупинилися на плановий ремонт.

"На сьогодні в COVID-лікарнях міста склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При цьому невідомо, в який саме час доби ця поставка відбудеться", — сказав він.

Чиновник розповів, що проблему з нестачею кисню в лікарнях вирішують за допомогою кисневих станцій і концентраторів. Це при тому, що в цю хвилю захворюваності потреба в кисні, порівняно з початком року, зросла утричі.

Зараз в чернігівських лікарнях перебувають 317 пацієнтів хворих коронавірусною інфекцією. З них на кисневій підтримці — 218 осіб, на ШВЛ — 9 пацієнтів. За словами керівника, найважчі пацієнти переведені на кисневі станції у двох лікарнях.

Що напередодні говорив глава МОЗ Віктор Ляшко?

Днями міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді заявив, що незважаючи на зупинку двох заводів з виробництва кисню, в лікарнях країни всі пацієнти ним забезпечені. Під час ток-шоу "Свобода слова", міністр також сказав, що деяка кількість кисню була замовлена в Польщі. А один із заводів, який зупинився для проведення планових робіт, вже продовжив свою роботу.

"Була певна напружена ситуація, але цей завод на Західній Україні вже сьогодні (22 жовтня) він відновив роботу", — зазначив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що у травні цього року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд опрацьовує питання про надання Індії медичного кисню у межах боротьби з пандемією.

В Україні за минулу добу зафіксовано 14 634 нових випадків інфікування COVID-19. За добу від COVID-19 померло 330 осіб.