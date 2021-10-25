В Чернигове возникла критическая ситуация с кислородом для ковид-пациентов, — мэрия

Причиной такой ситуации, утверждает глава горбольницы №2 Владислав Кухар, стали украинские заводы. Они по непонятным причинам перестали поставлять кислород в достаточных объемах.

Генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар заявил о критической ситуации с кислородом, которая возникла в городе из-за невыполнения поставщиками своих обязательств. Об этом стало известно во время брифинга относительно ситуации с распространением коронавируса, который состоялся в городском совете.

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По словам руководителя, проблема возникла после того, как украинские заводы перестали поставлять кислород в достаточных объемах. Причем он уточнил, что хотя причины задержек в поставках непонятны, но ему известно, что два украинских завода остановились на плановый ремонт.

"На сегодня в COVID-больницах города сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При этом неизвестно, в какое именно время суток эта поставка состоится", — сказал он.

Чиновник рассказал, что проблему с нехваткой кислорода в больницах решают с помощью кислородных станций и концентраторов. Это при том, что в эту волну заболеваемости потребность в кислороде, по сравнению с началом года, возросла в три раза.

Сейчас в черниговских больницах находятся 317 пациентов больных коронавирусной инфекцией. Из них на кислородной поддержке — 218 человек, на ИВЛ — 9 пациентов. По словам руководителя, самые тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в двух больницах.

Что накануне говорил глава Минздрава Виктор Ляшко?

На днях министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления в Верховной раде заявил, что несмотря на остановку двух заводов по производству кислорода, в больницах страны все пациенты им обеспечены. Во время ток-шоу "Свобода слова", министр также сказал, что некоторое количество кислорода было заказано в Польше. А один из заводов, который остановился для проведения плановых работ, уже продолжил свою работу.

"Была определенная напряженная ситуация, но этот завод на Западной Украине уже сегодня (22 октября)он возобновил работу", – отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что в мае этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство прорабатывает вопрос о предоставлении Индии медицинского кислорода в рамках борьбы с пандемией.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 14 634 новых случаев инфицирования COVID-19. За сутки от COVID-19 умерло 330 человек.