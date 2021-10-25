Статистика коронавируса на 25 октября: 14 634 новых случаев COVID-19, 3912 госпитализаций
В сравнении с прошлыми выходными количество госпитализаций выросла с 2825 человек 18 октября до 3912 человек 24 октября.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 14 634 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.
Среди тех, кто заразился коронавирусной болезнью 999 детей и 173 медицинских сотрудников. Сообщается, что всего госпитализировано 3912 человек. За сутки от COVID-19 умерло 330 человек.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 14 634 человека
- выздоровело — 4598 человек
- летальных случаев — 330
- госпитализировано — 3912 человек
Статистика госпитализаций за неделю:
- 18 октября — 2852;
- 19 октября — 5468;
- 20 октября — 4892;
- 21 октября — 5141;
- 22 октября — 5141
- 23 октября — 5924;
- 24 октября — 3912.
За минувший день было проведено 68 569 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:
методом ПЦР — 34540
методом ИФА — 6487
экспресс-тесты на антиген — 27542
Как сообщают в Минздраве, лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области:
- Харьковская — 1687
- Одесская — 1262
- Днепропетровская — 1065
- Житомирская — 1042
- Запорожская — 1037
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 784 039 человек;
- выздоровело — 2 380 374 человек;
- летальные случаи — 64 202;
- сделано ПЦР-тестов — 14 021 250.
Также за минувшие сутки сделано 101 331 прививку от COVID-19. Из этого количества 75 240 человек получили первую дозу, а 26 091 — завершили вакцинацию.
Напомним, с 25 октября в Минобразования призывают перейти ВУЗы на дистанционное образование из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Также в Киеве могут ужесточить карантин уже с 27 октября. Об этом заявил глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.