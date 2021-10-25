Статистика коронавируса на 25 октября: 14 634 новых случаев COVID-19, 3912 госпитализаций

В сравнении с прошлыми выходными количество госпитализаций выросла с 2825 человек 18 октября до 3912 человек 24 октября.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 14 634 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава.

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Среди тех, кто заразился коронавирусной болезнью 999 детей и 173 медицинских сотрудников. Сообщается, что всего госпитализировано 3912 человек. За сутки от COVID-19 умерло 330 человек.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 14 634 человека

выздоровело — 4598 человек

летальных случаев — 330

госпитализировано — 3912 человек

Статистика госпитализаций за неделю:

18 октября — 2852;

19 октября — 5468;

20 октября — 4892;

21 октября — 5141;

22 октября — 5141

23 октября — 5924;

24 октября — 3912.

За минувший день было проведено 68 569 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 34540

методом ИФА — 6487

экспресс-тесты на антиген — 27542

Как сообщают в Минздраве, лидерами среди регионов по новым случаям заражения COVID-19 стали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области:

Харьковская — 1687

Одесская — 1262

Днепропетровская — 1065

Житомирская — 1042

Запорожская — 1037

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 784 039 человек;

выздоровело — 2 380 374 человек;

летальные случаи — 64 202;

сделано ПЦР-тестов — 14 021 250.

Также за минувшие сутки сделано 101 331 прививку от COVID-19. Из этого количества 75 240 человек получили первую дозу, а 26 091 — завершили вакцинацию.

[ + – ] Коронавирус в Украине на 25 октября Фото: пресс-служба МОЗ

Напомним, с 25 октября в Минобразования призывают перейти ВУЗы на дистанционное образование из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Также в Киеве могут ужесточить карантин уже с 27 октября. Об этом заявил глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.