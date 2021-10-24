Карантин в Киеве могут ужесточить с 27 октября, – Радуцкий

По словам нардепа, в КГГА считают, что именно в среду столица станет "красной". При этом он призвал сообщать о нарушителях карантина в полицию.

Киев отвечает показателям "оранжевой" зоны эпидемической опасности, однако в скором времени может оказаться в "красной" зоне. Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" и председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook утверждает, что в Киевской городской государственной администрации прогнозируют жесткие ограничения уже с 27 октября.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"В столице действуют ограничения "оранжевой" зоны. Это означает соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Помнят ли об этом с спортклубах, ресторанах, развлекательных заведениях? Во многих случаях не помнят", — заявил нардеп.

Радуцкий призвал киевлян сообщать о нарушениях карантинного режима Нацполиции и Госпродпотребслужбе. Депутат привел пример ресторана, который уже оштрафовали за такие нарушения.

"Там сегодня действуют довольно оперативно. Один из примеров тому — проверка ресторана на улице Малая Житомирская по жалобе небезразличных киевлян", — рассказал парламентарий.

По словам Радуцкого, была проведена проверка общепита, по итогам которой выявили, что посетители и персонал перемещаются по заведению без масок, отсутствует маркирование для соблюдение социальной дистанции в очереди, не проводят регулярную влажную уборку помещений, температура посетителей и сотрудников перед началом смены не меряется, за столами сидят более четырех человек, а сами они расположены друг к другу на расстоянии ближе четырех метров.

"По итогам проверки сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 43-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Владельцу заведения грозит штраф от 17 тысяч до 170 тысяч гривен. Окончательное решение за судьями", — написал нардеп.

Депутат также напомнил, что с 26 октября в "красную" зону переходят Ровенская и Николаевская области. Таким образом, жесткие карантинные ограничения заработают уже в семи украинских регионах.

По данным Министерства здравоохранения, за 23 октября в Украине зафиксировали 20 791 случай коронавируса. При этом 5 924 человека госпитализировали, 386 умерли, 6 081 выздоровели.

Ранее Фокус сообщал про рост смертности от COVID-19 в Украине. По статистике министерства здравоохранения, за предыдущую неделю число летальных случаев выросло на 22%.

Напомним также, что в Латвии вводят локдаун, который коснется и тех, кто получил прививку от коронавируса.