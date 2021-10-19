В Латвии вводят локдаун. Власти извинились перед вакцинированными от коронавируса

В Кабмине признали, что кампания по вакцинации в стране была провалена, поэтому новые ограничения коснутся и тех, кто уже прошел полный курс прививок.

В Латвии из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом хотят ввести локдаун, во время которого, в частности, будет действовать комендантский час. Ожидается, что завтра, 20 октября, соответствующее решение кризисного совета страны утвердит правительство. Об этом сообщает издание Delfi.

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Совет, во главе которого стоит премьер-министр Кришьянис Кариньш, выступил с такими предложениями к Кабмину.

С 20:00 до 5:00 вводится комендантский час;

Осенние каникулы продлены на одну неделю, после чего большинство классов уходят на дистанционное обучение;

Детсады продолжают работу, вузы перейдут на дистанционное обучение;

Работу продолжают только те магазины, которые в которых продаются товары первой необходимости;

Ограничивается работа парикмахерских, салонов красоты, заведений общепита;

Запрещаются спортивные, развлекательные и культурные мероприятия;

Вводится ограничение на собрания, а также лимиты на передвижение людей из разных домов в одном автомобиле;

Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся;

Меры локдауна будут действовать с 21 октября по 15 ноября.

Глава правительстве вместе с министров здравоохранения страны Даниэлем Павлютсом в ходе брифинга, посвященного новым ограничениям, извинились перед вакцинированными гражданами за ужесточение карантина. Также они признали, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране была фактически провалена, что и стало основанием для локдауна.

"Многим это может показаться непонятным — почему у нас так, а в Дании и Ирландии наоборот. Причина в том, что в процесс вакцинации не получился таким, как мы задумывали… Я должен принести извинения перед всеми вакцинированными за то, что наши усилия не увенчались успехом. Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести, мы не выберемся", — сказал Кариньш.

В то же время, по словам главы правительства, властям придется заимствовать дополнительные средства, чтобы стимулировать те сферы экономики, которые будут закрыты во время локдауна. Такую ситуацию Кариньш назвал "одной из величайших трагедий в стране", передает ТАСС.

За время пандемии коронавируса в Латвии им заразились 186 869 человек при количестве населения 1,9 млн граждан. Умерли 2897. Среднее количество новых заражений, регистрируемых в Латвии каждый день, достигает нового максимума — теперь выявляются более 2000 случаев в сутки. Полную вакцинацию прошли около 46% населения.

По данным журналистов, в больницах страны госпитализированы более 1100 человек с коронавирусом, из-за большой нагрузки на медицинскую систему в учреждениях могут ограничить плановые операции на три месяца.

Напомним, ранее в этом месяце коронавирус подтвердился у полностью вакцинированного президента Латвии Эгился Левитса.

Тем временем в Украине максимальный уровень карантинных ограничений действует уже в пяти областях.