Дважды вакцинированный президент Латвии заразился коронавирусом

Коронавирус у политика выявили после рабочего визита в Швецию. В четверг, 14 октября, президент сдаст ПЦР-тест для окончательного подтверждения диагноза.

У 66-летнего президента Латвии Эгилса Левитса, который 13 октября вернулся домой после рабочего визита в Швецию, экспресс-тест на Covid-19 показал положительный результат, сообщает издание Delfi со ссылкой на информацию из канцелярии главы государства.

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В четверг, 14 октября, президент сдаст ПЦР-тест.

По данным СМИ, сегодня Левитс должен был встречаться со своим эстонским коллегой Аларом Карисом, избранным 31 августа, однако в связи с последними обстоятельствами встречу президентов перенесут, а с Карисом пока что будет беседовать спикер Сейма Инара Мурниеце.

Политик прошел полную вакцинацию от коронавируса, причем вторая прививка была сделана политику 30 апреля. Первый раз он привился 11 февраля вакциной AstraZeneca в Клинической университетской больнице им. Страдыня, о чем сообщил в соцсети.

[ + – ] Эгилс Левитс привился вакциной AstraZeneca

Эгилс Левитс является президентом Латвии с 8 июля 2019 года. До избрания на этот пост он был министром юстиции Латвии, затем работал представителем в Европейском суде по правам человека.

За время пандемии коронавируса в Латвии коронавирусом заразились 175 890 человек при количестве населения 1,9 млн граждан. Умерли 2836. На данный момент болеют 19 874 латвийца.

Напомним, в августе этого года правительство Латвии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью в связи с чрезмерным наплывом мигрантов из этой страны в связи с последними событиями в республике.