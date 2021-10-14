Двічі вакцинований президент Латвії заразився коронавірусом

Коронавірус у політика виявили після робочого візиту до Швеції. У четвер, 14 жовтня, президент здасть ПЛР-тест для остаточного підтвердження діагнозу.

У 66-річного президента Латвії Егілса Левітса, який 13 жовтня повернувся додому після робочого візиту до Швеції, експрес-тест на Covid-19 показав позитивний результат, повідомляє видання Delfi з посиланням на інформацію з канцелярії глави держави.

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У четвер, 14 жовтня, президент здасть ПЛР-тест.

За даними ЗМІ, сьогодні Левітс повинен був зустрічатися зі своїм естонським колегою Аларом Карісом, обраним 31 серпня, проте у зв'язку з останніми обставинами зустріч президентів перенесуть, а з Карісом поки що розмовлятиме спікер Сейму Інара Мурнієце.

Політик пройшов повну вакцинацію від коронавірусу, причому друге щеплення було зроблене політику 30 квітня. Перший раз він вакцинувався 11 лютого вакциною AstraZeneca у Клінічній університетській лікарні ім. Страдиня, про що повідомив у соцмережі.

[ + – ] Егілсу Левітсу зробили щеплення препаратом AstraZeneca

Егілс Левітс є президентом Латвії з 8 липня 2019 року. До обрання на цей пост він був міністром юстиції Латвії, потім працював представником у Європейському суді з прав людини.

За час пандемії коронавірусу в Латвії ним заразилися 175 890 осіб при кількості населення 1,9 млн громадян. Померли 2836. На даний момент хворіють 19 874 латвійці.

Нагадаємо, в серпні цього року уряд Латвії оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю у зв'язку з надмірним напливом мігрантів із цієї країни через останні події в республіці.