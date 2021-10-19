У Латвії вводять локдаун. Влада вибачилися перед вакцинованими від коронавірусу

У Кабміні визнали, що кампанія з вакцинації в країні була провалена, тому нові обмеження торкнуться і тих, хто вже пройшов повний курс щеплень.

У Латвії через погіршення ситуації з коронавірусом хочуть ввести локдаун, під час якого, зокрема, діятиме комендантська година. Очікується, що завтра, 20 жовтня, відповідне рішення кризової ради країни затвердить уряд. Про це повідомляє видання Delfi.

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Рада, на чолі якої стоїть прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш, виступив із такими пропозиціями до Кабміну:

з 20:00 до 5:00 вводиться комендантська година;

осінні канікули продовжені на один тиждень, після чого більшість класів йдуть на дистанційне навчання;

дитсадки продовжують роботу, виші перейдуть на дистанційне навчання;

роботу продовжують тільки ті магазини, в яких продаються товари першої необхідності;

обмежується робота перукарень, салонів краси, закладів громадського харчування;

забороняються спортивні, розважальні та культурні заходи;

вводиться обмеження на збори, а також ліміти на пересування людей з різних будинків в одному автомобілі;

обмеження на подорожі для латвійців поки не вводяться;

заходи локдауну діятимуть з 21 жовтня по 15 листопада.

Глава уряду разом із міністром охорони здоров'я країни Даніелем Павлютсом у процесі брифінгу, присвяченого новим обмеженням, вибачилися перед вакцинованими громадянами за посилення карантину. Також вони визнали, що кампанія з вакцинації від коронавірусу в країні була фактично провалена, що й стало підставою для локдауну.

"Багатьом це може здатися незрозумілим — чому в нас так, а в Данії та Ірландії навпаки. Причина в тому, що процес вакцинації не вдався таким, як ми задумували... Я повинен попросити вибачення перед усіма вакцинованими за те, що наші зусилля не увінчалися успіхом. Це несправедливо, але ми разом повинні нести цей тягар. Якщо ми не будемо його нести, ми не виберемося", — сказав Каріньш.

У той же час, за словами глави уряду, владі доведеться запозичувати додаткові кошти, щоб стимулювати ті сфери економіки, які будуть закриті під час локдауну. Таку ситуацію Каріньш назвав "однією з найбільших трагедій в країні", передає ТАРС.

За час пандемії коронавірусу в Латвії ним заразилися 186 869 осіб при кількості населення 1,9 млн громадян. Померли — 2 897. Середня кількість нових заражень, що реєструються в Латвії щодня, досягає нового максимуму — тепер фіксуються понад 2 000 випадків на добу. Повну вакцинацію пройшли майже 46% населення.

За даними журналістів, у лікарнях країни госпіталізовані понад 1 100 осіб із коронавірусом, через велике навантаження на медичну систему в установах можуть обмежити планові операції на три місяці.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці коронавірус підтвердився у повністю вакцинованого президента Латвії Егілса Левітса.

Тим часом в Україні максимальний рівень карантинних обмежень діє вже в п'яти областях.