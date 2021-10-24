Карантин у Києві можуть посилити з 27 жовтня, — Радуцький

За словами нардепа, в КМДА вважають, що саме в середу столиця стане "червоною". При цьому він закликав повідомляти про порушників карантину в поліцію.

Київ відповідає показникам "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки, проте незабаром може опинитися в "червоній" зоні. Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" і голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці в Facebook стверджує, що в Київській міській державній адміністрації прогнозують жорсткі обмеження вже з 27 жовтня.

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"У столиці діють обмеження" помаранчевої "зони. Це означає дотримання масочного режиму і соціальної дистанції. Чи пам'ятають про це з спортклубах, ресторанах, розважальних закладах? У багатьох випадках не пам'ятають", — заявив нардеп.

Радуцький закликав киян повідомляти про порушення карантинного режиму Нацполіціі і Госпродпотребслужбе. Депутат навів приклад ресторану, який вже оштрафували за такі порушення.

"Там сьогодні діють досить оперативно. Один із прикладів — перевірка ресторану на вулиці Мала Житомирська за скаргою небайдужих киян", — розповів парламентарій.

За словами Радуцького, була проведена перевірка громадського харчування, за підсумками якої виявили, що відвідувачі і персонал переміщаються по закладу без масок, відсутня маркування для дотримання соціальної дистанції в черзі, не проводять регулярне вологе прибирання приміщень, температура відвідувачів і співробітників перед початком зміни не вимірюється, за столами сидять більше чотирьох чоловік, а самі вони розташовані один до одного на відстані ближче чотирьох метрів.

"За підсумками перевірки співробітники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 43-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Власнику закладу загрожує штраф від 17 тисяч до 170 тисяч гривень. Остаточне рішення за суддями", — написав нардеп.

Депутат також нагадав, що з 26 жовтня в "червону" зону переходять Рівненська та Миколаївська області. Таким чином, жорсткі карантинні обмеження запрацюють уже в семи українських регіонах.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за 23 жовтня в Україні зафіксували 20 791 випадок коронавируса. При цьому 5 924 особи було госпіталізовано, 386 померли, 6 081 одужали.

Раніше Фокус повідомляв про зростання смертності від COVID-19 в Україні. За статистикою міністерства охорони здоров'я, за попередній тиждень число летальних випадків зросла на 22%.

Нагадаємо також, що в Латвії вводять локдаун, який торкнеться і тих, хто отримав щеплення від коронавируса.