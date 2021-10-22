Минобразования призвало ВУЗы перейти на дистанционку с 25 октября

Министерство выступило с такой рекомендацией в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом в стране.

Министерство образования Украины рекомендует высшим учебным заведениям, а также учреждениям профессионально-технического и последипломного образования перейти на дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ведомства Сергей Шкарлет.

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По словам министра, такое решение было принято после консультаций с Минздравом на фоне ухудшающейся ситуации с распространением коронавирусной болезни в Украине. Эта рекомендация касается всех вузов, учреждений профессионально-технического и последипломного образования вне зависимости от форм собственности и сфер управления.

Что касается обучения в школах с 25 октября, то оно будет организовано с учетом той эпидемической ситуации, которая сложится в конкретных регионах на тот момент.

"Призываю всех педагогов, соискателей образования и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайне ответственно. Вакцинироваться, то есть защитить себя от высоких рисков заболевания, сегодня может каждый! Каждый педагог может быть примером для своих коллег и родных, которые еще медлят с этим решением", — добавил Шкарлет.

Напомним, ранее о решении перейти на дистанционный формат обучения с 25 октября приняло руководство Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Также Фокус писал, что за прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом — 614. Также рекордным оказалось количество новых случаев заболевания COVID-19.