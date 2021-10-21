Киевские ВУЗы начали переводить на дистанционку, - СМИ

По информации журналистов, студенты университета им. Бориса Гринченко сменят форму обучения с 25 октября.

Киевский университет имени Бориса Гринченко с 25 октября может перевести своих студентов на дистанционную форму обучения. Об этом сообщает столичный сайт "Сегодня".

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В сообщении говорится, что студентов пока отправляют на три недели домой, а дистанционное обучение продлится до 15 ноября.

Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко во время заседания Киевсовета заявил, столица попадет в "красную" зону карантина. По его словам, 22 октября состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая примет решение о введении дополнительных ограничений и функционирования столицы в условиях "красной" зоны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров Украины не планирует вводить общенациональный локдаун и останавливать экономику, хотя на сегодняшний день Украина столкнулась с наибольшим вызовом за все время пандемии COVID-19.