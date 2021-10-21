Київські ВНЗ почали переводити на дистанційку, — ЗМІ

За інформацією журналістів, студенти університету ім. Бориса Грінченка змінять форму навчання з 25 жовтня.

Київський університет імені Бориса Грінченка з 25 жовтня може перевести своїх студентів на дистанційну форму навчання. Про це повідомляє столичний сайт "Сегодня".

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У повідомленні говориться, що студентів поки відправляють на три тижні додому, а дистанційне навчання триватиме до 15 листопада.

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