Київ потрапить до "червоної" зони карантину в найближчі дні, — Кличко

Завтра міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про введення додаткових карантинних обмежень.

Київ днями потрапить до "червоної" зони карантину. У п'ятницю, 22 жовтня міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про введення додаткових обмежень. Про це під час засідання Київради заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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"Днями Київ потрапить до "червоної" зони карантину (...) У п'ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про введення додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, у яку ми потрапимо в найближчі дні", — сказав Віталій Кличко.

Також мер міста закликав киян вакцинуватися від коронавірусу і зазначив, що ситуація із захворюваністю в столиці стрімко погіршується — за минулу добу в Києві виявили майже 1200 нових випадків COVID-19, померли 39 осіб віком від 29 років.

Що заборонено в "червоній" зоні:

робота закладів громадського харчування, крім роботи на винос та адресної доставки;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;

робота освітніх установ, крім дитсадків і 1-4 класів у школі;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки;

подорожі між регіонами на транспорті, включаючи поїзди, автобуси і літаки, без наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не більше, ніж за 72 години до поїздки або сертифіката про повне проходження вакцинації (обмеження вступає в силу з 21 жовтня — ред.).

Обмеження не поширюються на заклади та заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів та учасників до цього пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу і мають COVID-сертифікат.

Що працює в "червоній" зоні:

банки;

автозаправки;

ветеринарні аптеки;

продовольчі магазини.

Нагадаємо, найвищий рівень карантину діє в Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Найближчим часом "червоний" рівень епідемічної небезпеки можуть встановити в таких регіонах, як Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.