Київ потрапить до "червоної" зони карантину в найближчі дні, — Кличко
Завтра міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про введення додаткових карантинних обмежень.
Київ днями потрапить до "червоної" зони карантину. У п'ятницю, 22 жовтня міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про введення додаткових обмежень. Про це під час засідання Київради заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
"Днями Київ потрапить до "червоної" зони карантину (...) У п'ятницю відбудеться засідання Комісії з надзвичайних ситуацій міста, яка ухвалить рішення про введення додаткових обмежень і функціонування столиці в умовах "червоної" зони, у яку ми потрапимо в найближчі дні", — сказав Віталій Кличко.
Також мер міста закликав киян вакцинуватися від коронавірусу і зазначив, що ситуація із захворюваністю в столиці стрімко погіршується — за минулу добу в Києві виявили майже 1200 нових випадків COVID-19, померли 39 осіб віком від 29 років.
Що заборонено в "червоній" зоні:
- робота закладів громадського харчування, крім роботи на винос та адресної доставки;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- робота ТРЦ, кінотеатрів, театрів та інших розважальних закладів;
- робота освітніх установ, крім дитсадків і 1-4 класів у школі;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки;
- подорожі між регіонами на транспорті, включаючи поїзди, автобуси і літаки, без наявності негативного результату тесту на коронавірус, зробленого не більше, ніж за 72 години до поїздки або сертифіката про повне проходження вакцинації (обмеження вступає в силу з 21 жовтня — ред.).
Обмеження не поширюються на заклади та заходи, якщо 100% персоналу, відвідувачів та учасників до цього пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу і мають COVID-сертифікат.
Що працює в "червоній" зоні:
- банки;
- автозаправки;
- ветеринарні аптеки;
- продовольчі магазини.
Нагадаємо, найвищий рівень карантину діє в Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Найближчим часом "червоний" рівень епідемічної небезпеки можуть встановити в таких регіонах, як Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.