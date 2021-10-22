Міносвіти закликало ЗВО перейти на дистанційку з 25 жовтня

Міністерство виступило з такою рекомендацією у зв'язку із ситуацією, що погіршується, з коронавірусом у країні.

Міністерство освіти України рекомендує вищим навчальним закладам, а також закладам професійно-технічної та післядипломної освіти перейти на дистанційне навчання з 25 жовтня по 15 листопада. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив глава відомства Сергій Шкарлет.

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За словами міністра, таке рішення було ухвалене після консультацій з Міністерством охорони здоров'я на тлі погіршення ситуації з поширенням коронавірусної хвороби в Україні. Ця рекомендація стосується всіх вишів, установ професійно-технічної та післядипломної освіти незалежно від форм власності та сфер управління.

Що стосується навчання в школах із 25 жовтня, то воно буде організовано з урахуванням тієї епідемічної ситуації, яка складеться в конкретних регіонах на той момент.

"Закликаю всіх педагогів, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитися до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен! Кожен педагог може бути прикладом для своїх колег і рідних, які ще зволікають з цим рішенням", — додав Шкарлет.

Нагадаємо, раніше про рішення перейти на дистанційний формат навчання з 25 жовтня ухвалило керівництво Київського університету імені Бориса Грінченка.

Також Фокус писав, що за минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість летальних випадків серед пацієнтів із коронавірусом — 614. Також рекордною виявилася кількість нових випадків захворювання COVID-19.