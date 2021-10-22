Статистика коронавірусу на 21 жовтня: 23 785 нових випадків COVID-19, 5 141 госпіталізація

Зафіксована рекордну кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції — за минулий день від COVID-19 померли 614 осіб.

В Україні за добу зафіксовано найбільшу кількість добових заражень за весь час пандемії — 23 785 нових випадків інфікування COVID-19. Ранкову статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Серед заражених — 1 800 дітей та 391 медичний працівник. У МОЗ зазначають, що з COVID-19 і підозрою на зараження госпіталізували 5 141 осіб.

Жертвами коронавірусної інфекції стали 614 чоловік — новий рекорд смертності від COVID-19 в Україні з початку пандемії.

В Україні за минулу добу:

захворіло — 23 785 осіб;

видужали — 8 530 осіб;

летальні випадки — 614;

госпіталізовано — 5 141.

Статистика госпіталізацій за тиждень:

15 жовтня — 2859;

16 жовтня — 4747;

17 жовтня — 3127;

18 жовтня — 2852;

19 жовтня — 5468;

20 жовтня — 4892;

21 жовтня — 5141.

За минулий день медичні працівники зробили 134 329 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 72 999;

методом ІФА — 15 546;

експрес-тести на антиген — 45 784.

Як повідомляють у МОЗ, лідерами серед регіонів за новими випадками зараження COVID-19 стали Львівська, Дніпропетровська й Одеська області:

Львівська область — 1 647 випадків;

Дніпропетровська область — 1 641 випадок;

Одеська область — 1 484 випадки;

Запорізька область — 1 391 випадок;

Київ — 1 323 випадки.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 725 385 чоловік;

видужали — 2 361 365 чоловік;

летальні випадки — 63 003;

зроблено ПЛР-тестів — 13 854 545.

Крім цього, як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, протягом минулої доби зробили рекордну кількість щеплень — 269 666. Одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 184107 людей, повністю імунізовані — 85 559.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 22 жовтня Фото: МОЗ

Раніше Фокус повідомляв, що українці у 2022 році пройдуть повторний курс вакцинації. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, МОЗ не розглядає використання бустерної дози вакцини від COVID-19 і йдеться виключно про ревакцинацію.

Також Фокус розповідав, що на вокзалах України відкрилися пункти вакцинації та центри тестування після того, як вступили в силу нові правила проїзду з 21 жовтня.