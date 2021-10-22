Статистика коронавірусу на 21 жовтня: 23 785 нових випадків COVID-19, 5 141 госпіталізація
Зафіксована рекордну кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції — за минулий день від COVID-19 померли 614 осіб.
В Україні за добу зафіксовано найбільшу кількість добових заражень за весь час пандемії — 23 785 нових випадків інфікування COVID-19. Ранкову статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Серед заражених — 1 800 дітей та 391 медичний працівник. У МОЗ зазначають, що з COVID-19 і підозрою на зараження госпіталізували 5 141 осіб.
Жертвами коронавірусної інфекції стали 614 чоловік — новий рекорд смертності від COVID-19 в Україні з початку пандемії.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 23 785 осіб;
- видужали — 8 530 осіб;
- летальні випадки — 614;
- госпіталізовано — 5 141.
Статистика госпіталізацій за тиждень:
- 15 жовтня — 2859;
- 16 жовтня — 4747;
- 17 жовтня — 3127;
- 18 жовтня — 2852;
- 19 жовтня — 5468;
- 20 жовтня — 4892;
- 21 жовтня — 5141.
За минулий день медичні працівники зробили 134 329 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 72 999;
- методом ІФА — 15 546;
- експрес-тести на антиген — 45 784.
Як повідомляють у МОЗ, лідерами серед регіонів за новими випадками зараження COVID-19 стали Львівська, Дніпропетровська й Одеська області:
- Львівська область — 1 647 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 641 випадок;
- Одеська область — 1 484 випадки;
- Запорізька область — 1 391 випадок;
- Київ — 1 323 випадки.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 725 385 чоловік;
- видужали — 2 361 365 чоловік;
- летальні випадки — 63 003;
- зроблено ПЛР-тестів — 13 854 545.
Крім цього, як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, протягом минулої доби зробили рекордну кількість щеплень — 269 666. Одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 184107 людей, повністю імунізовані — 85 559.
Раніше Фокус повідомляв, що українці у 2022 році пройдуть повторний курс вакцинації. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, МОЗ не розглядає використання бустерної дози вакцини від COVID-19 і йдеться виключно про ревакцинацію.
Також Фокус розповідав, що на вокзалах України відкрилися пункти вакцинації та центри тестування після того, як вступили в силу нові правила проїзду з 21 жовтня.