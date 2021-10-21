У 2022 році на українців чекає повторний курс вакцинації, — головний санлікар
Такий крок чиновник називає необхідним, оскільки з часом імунітет до COVID-19 слабшає навіть після завершення процесу імунізації.
У 2022 році Міністерство охорони здоров'я України планує організувати для населення повторний курс вакцинації від коронавірусу, при цьому варіант бустерного щеплення для всіх категорій населення не розглядається. Про це в інтерв'ю телеканалу "Рада" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Головний санлікар розповів, що варіант із бустерним щепленням зараз розглядають для людей із хронічними захворюваннями, чий імунітет ослаблений. Для інших людей такий варіант у МОЗ не розглядають.
"Поки не розглядається рекомендація про введення таким людям бустерної дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози у 2021 році, повинна отримати такі ж дві дози у 2022 році", — заявив Кузін.
За словами головного санлікаря, на сьогодні все говорить про те, що громадяни України будуть змушені робити щеплення від COVID-19 щорічно, оскільки з часом імунітет слабшає до цього захворювання навіть після щеплення.
"Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний, і через деякий час він стає все меншим і меншим. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб відновити імунну відповідь", — розказав він.
Фокус раніше писав про те, що в Україні за минулий день офіційно зареєстровано 22 415 нових випадків інфікування COVID-19 — найбільше число добових заражень із початку епідемії. Крім цього, за день у країні був побитий рекорд із летальності від інфекції — від захворювання померли 546 осіб.
Раніше Фокус попереджав, що ще сім регіонів України за крок від потрапляння в "червону" зону карантину. Йдеться про такі області як Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська. Регіони зобов'язані посилити протиепідемічні заходи, інакше там встановлять "червоний" рівень епідемічної небезпеки.