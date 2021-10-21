У 2022 році на українців чекає повторний курс вакцинації, — головний санлікар

Такий крок чиновник називає необхідним, оскільки з часом імунітет до COVID-19 слабшає навіть після завершення процесу імунізації.

У 2022 році Міністерство охорони здоров'я України планує організувати для населення повторний курс вакцинації від коронавірусу, при цьому варіант бустерного щеплення для всіх категорій населення не розглядається. Про це в інтерв'ю телеканалу "Рада" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Головний санлікар розповів, що варіант із бустерним щепленням зараз розглядають для людей із хронічними захворюваннями, чий імунітет ослаблений. Для інших людей такий варіант у МОЗ не розглядають.

"Поки не розглядається рекомендація про введення таким людям бустерної дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози у 2021 році, повинна отримати такі ж дві дози у 2022 році", — заявив Кузін.

За словами головного санлікаря, на сьогодні все говорить про те, що громадяни України будуть змушені робити щеплення від COVID-19 щорічно, оскільки з часом імунітет слабшає до цього захворювання навіть після щеплення.

"Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний, і через деякий час він стає все меншим і меншим. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб відновити імунну відповідь", — розказав він.

Фокус раніше писав про те, що в Україні за минулий день офіційно зареєстровано 22 415 нових випадків інфікування COVID-19 — найбільше число добових заражень із початку епідемії. Крім цього, за день у країні був побитий рекорд із летальності від інфекції — від захворювання померли 546 осіб.

Раніше Фокус попереджав, що ще сім регіонів України за крок від потрапляння в "червону" зону карантину. Йдеться про такі області як Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська. Регіони зобов'язані посилити протиепідемічні заходи, інакше там встановлять "червоний" рівень епідемічної небезпеки.