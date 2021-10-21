В 2022 году украинцев ждет повторный курс вакцинации, - главный санврач

Такой шаг чиновник называет необходимым, поскольку со временем иммунитет к COVID-19 ослабевает даже после завершения процесса иммунизации.

В 2022 году Министерство здравоохранения Украины планирует организовать для населения повторный курс вакцинации от коронавируса, при этом вариант бустерной прививки для всех категорий населения не рассматривается. Об этом в интервью телеканалу "Рада" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Главный санврач рассказал, что вариант с бустерной прививкой сейчас рассматривается для людей с хроническими заболеваниями, чей иммунитет ослаблен. Для других людей такой вариант в Минздраве не рассматривают.

"Пока не рассматривается рекомендация о введении таким людям бустерной дозы. Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году", — заявил Кузин.

По словам главного санврача, на сегодняшний день все говорит о том, что граждане Украины будут вынуждены прививаться от COVID-19 ежегодно, поскольку со временем иммунитет ослабевает к этому заболеванию даже после прививки.

"Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", — рассказал он.

Фокус ранее писал о том, что в Украине за минувший день официально зарегистрировано 22 415 новых случаев инфицирования COVID-19 — самое большое число суточных заражений с начала эпидемии. Помимо этого, за день в стране был побит рекорд по летальности от инфекции — от заболевания умерли 546 человек.

Ранее Фокус предупреждал, что еще семь регионов Украины в шаге от попадания в "красную" зону карантина. Речь идет о таких областях, как Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская. Регионы обязаны усилить противоэпидемические мероприятия, иначе в регионах установят "красный" уровень эпидемической опасности.