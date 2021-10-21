Статистика коронавируса на 21 октября: 22415 новых случаев COVID-19, 4892 госпитализации
Также за сутки в стране установлен рекорд по смертности от инфекции — жертвами коронавируса стали 546 человек.
В Украине за минувший день официально зарегистрировано 22415 новых случаев инфицирования COVID-19 — наибольшее количество суточных заражений с начала пандемии. Свежие данные публикует пресс-служба Минздрава.
За сутки с COVID-19 или подозрением на заражение инфекцией госпитализировали 4892 человека. Помимо этого, зафиксирован рекорд по смертности от коронавирусной болезни — 546 летальных случаев.
В Минздраве также сообщают, что среди зараженных — 1771 ребенок и 345 медицинских работников.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 22415 человек;
- выздоровело — 8036 человек;
- госпитализировано — 4892 человека;
- летальные случаи — 546.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 14 октября — 4947;
- 15 октября — 2859;
- 16 октября — 4747;
- 17 октября — 3127;
- 18 октября — 2852;
- 19 октября — 5468;
- 20 октября — 4892.
За минувшие сутки, как отмечают в Минздраве, медики сделали 135912 тестов на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 71841;
- методом ИФА — 16968;
- экспресс-тесты на антиген — 47103.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали Житомирская, Одесская и Львовская области:
- Житомирская область — 1562 случая;
- Одесская область — 1528 случаев;
- Львовская область — 1388 случаев;
- Запорожская область — 1355 случаев;
- Харьковская область — 1319 случаев.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2701600 человек;
- выздоровело — 2352835 человек;
- летальные случаи — 62389;
- сделано ПЦР-тестов — 13781546.
В Минздраве также сообщили об установленном рекорде по вакцинации. За минувший день в Украине сделали 251254 прививки от COVID-19: первую дозу препарата получили 165649 человек, прошли полный курс иммунизации — 85605 пациентов.
Ранее Фокус предупреждал, что еще семь регионов Украины в шаге от попадания в "красную" зону карантина. Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области обязаны усилить противоэпидемические мероприятия, иначе в регионах установят "красный" уровень эпидемической опасности.
А в Крыму оккупационные власти запретили пожилым людям выходить на улицу из-за вспышки COVID-19. Люди старше 65 лет с 25 октября обязаны оставаться в своих домах до особого распоряжения.