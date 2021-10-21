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Статистика коронавируса на 21 октября: 22415 новых случаев COVID-19, 4892 госпитализации

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В Украине установлен рекорд по смертности от COVID-19
Фото: Цензор | Коронавирус в Украине

Также за сутки в стране установлен рекорд по смертности от инфекции — жертвами коронавируса стали 546 человек.

В Украине за минувший день официально зарегистрировано 22415 новых случаев инфицирования COVID-19 — наибольшее количество суточных заражений с начала пандемии. Свежие данные публикует пресс-служба Минздрава.

За сутки с COVID-19 или подозрением на заражение инфекцией госпитализировали 4892 человека. Помимо этого, зафиксирован рекорд по смертности от коронавирусной болезни — 546 летальных случаев.

В Минздраве также сообщают, что среди зараженных — 1771 ребенок и 345 медицинских работников.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболело — 22415 человек;
  • выздоровело — 8036 человек;
  • госпитализировано — 4892 человека;
  • летальные случаи — 546.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 14 октября — 4947;
  • 15 октября — 2859;
  • 16 октября — 4747;
  • 17 октября — 3127;
  • 18 октября — 2852;
  • 19 октября — 5468;
  • 20 октября — 4892.

За минувшие сутки, как отмечают в Минздраве, медики сделали 135912 тестов на COVID-19, среди которых:

  • методом ПЦР — 71841;
  • методом ИФА — 16968;
  • экспресс-тесты на антиген — 47103.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали Житомирская, Одесская и Львовская области:

  • Житомирская область — 1562 случая;
  • Одесская область — 1528 случаев;
  • Львовская область — 1388 случаев;
  • Запорожская область — 1355 случаев;
  • Харьковская область — 1319 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2701600 человек;
  • выздоровело — 2352835 человек;
  • летальные случаи — 62389;
  • сделано ПЦР-тестов — 13781546.

В Минздраве также сообщили об установленном рекорде по вакцинации. За минувший день в Украине сделали 251254 прививки от COVID-19: первую дозу препарата получили 165649 человек, прошли полный курс иммунизации — 85605 пациентов.

В Украине установлен рекорд по смертности от COVID-19
Статистика коронавируса за 21 октября
Фото: МОЗ

Ранее Фокус предупреждал, что еще семь регионов Украины в шаге от попадания в "красную" зону карантина. Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области обязаны усилить противоэпидемические мероприятия, иначе в регионах установят "красный" уровень эпидемической опасности.

А в Крыму оккупационные власти запретили пожилым людям выходить на улицу из-за вспышки COVID-19. Люди старше 65 лет с 25 октября обязаны оставаться в своих домах до особого распоряжения.