Статистика коронавируса на 21 октября: 22415 новых случаев COVID-19, 4892 госпитализации

Также за сутки в стране установлен рекорд по смертности от инфекции — жертвами коронавируса стали 546 человек.

В Украине за минувший день официально зарегистрировано 22415 новых случаев инфицирования COVID-19 — наибольшее количество суточных заражений с начала пандемии. Свежие данные публикует пресс-служба Минздрава.

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За сутки с COVID-19 или подозрением на заражение инфекцией госпитализировали 4892 человека. Помимо этого, зафиксирован рекорд по смертности от коронавирусной болезни — 546 летальных случаев.

В Минздраве также сообщают, что среди зараженных — 1771 ребенок и 345 медицинских работников.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 22415 человек;

выздоровело — 8036 человек;

госпитализировано — 4892 человека;

летальные случаи — 546.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

14 октября — 4947;

15 октября — 2859;

16 октября — 4747;

17 октября — 3127;

18 октября — 2852;

19 октября — 5468;

20 октября — 4892.

За минувшие сутки, как отмечают в Минздраве, медики сделали 135912 тестов на COVID-19, среди которых:

методом ПЦР — 71841;

методом ИФА — 16968;

экспресс-тесты на антиген — 47103.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали Житомирская, Одесская и Львовская области:

Житомирская область — 1562 случая;

Одесская область — 1528 случаев;

Львовская область — 1388 случаев;

Запорожская область — 1355 случаев;

Харьковская область — 1319 случаев.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2701600 человек;

выздоровело — 2352835 человек;

летальные случаи — 62389;

сделано ПЦР-тестов — 13781546.

В Минздраве также сообщили об установленном рекорде по вакцинации. За минувший день в Украине сделали 251254 прививки от COVID-19: первую дозу препарата получили 165649 человек, прошли полный курс иммунизации — 85605 пациентов.

[ + – ] Статистика коронавируса за 21 октября Фото: МОЗ

Ранее Фокус предупреждал, что еще семь регионов Украины в шаге от попадания в "красную" зону карантина. Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области обязаны усилить противоэпидемические мероприятия, иначе в регионах установят "красный" уровень эпидемической опасности.

А в Крыму оккупационные власти запретили пожилым людям выходить на улицу из-за вспышки COVID-19. Люди старше 65 лет с 25 октября обязаны оставаться в своих домах до особого распоряжения.