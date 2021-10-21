Статистика коронавірусу на 21 жовтня: 22415 нових випадків COVID-19, 4892 госпіталізації
Також за добу в країні встановлений рекорд зі смертності від інфекції — жертвами коронавірусу стали 546 осіб.
В Україні за минулий день офіційно зареєстровано 22415 нових випадків інфікування COVID-19 — найбільшу кількість добових заражень з початку пандемії. Свіжі дані публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За добу з COVID-19 або підозрою на зараження інфекцією госпіталізовані 4892 людини. Крім цього, зафіксовано рекорд за смертністю від коронавірусної хвороби — 546 летальних випадків.
У МОЗ також повідомляють, що серед заражених — 1771 дитина та 345 медичних працівників.
За минулу добу в Україні:
- захворіло — 22415 осіб;
- видужало — 8036 осіб;
- госпіталізовано — 4892 людини;
- летальні випадки — 546.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 14 жовтня — 4947;
- 15 жовтня — 2859;
- 16 жовтня — 4747;
- 17 жовтня — 3127;
- 18 жовтня — 2852;
- 19 жовтня — 5468;
- 20 жовтня — 4892.
За минулу добу, як зазначають у МОЗ, медики зробили 135 912 тестів на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 71841;
- методом ІФА — 16968;
- експрес-тести на антиген — 47103.
Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за день стали Житомирська, Одеська та Львівська області:
- Житомирська область — 1562 випадки;
- Одеська область — 1528 випадків;
- Львівська область — 1388 випадків;
- Запорізька область — 1355 випадків;
- Харківська область — 1319 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2701600 чоловік;
- видужало — 2352835 чоловік;
- летальні випадки — 62389;
- зроблено ПЛР-тестів — 13781546.
У МОЗ також повідомили про встановлений рекорд вакцинації. За минулий день в Україні зробили 251254 щеплення від COVID-19: першу дозу препарату отримали 165649 людей, пройшли повний курс імунізації — 85605 пацієнтів.
Раніше Фокус попереджав, що ще сім регіонів України за крок до потрапляння в "червону" зону карантину. Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області зобов'язані посилити протиепідемічні заходи, інакше в регіонах встановлять "червоний" рівень епідемічної небезпеки.
А в Криму окупаційна влада заборонила літнім людям виходити на вулицю через спалах COVID-19. Люди старше 65 років з 25 жовтня зобов'язані залишатися у своїх будинках до особливого розпорядження.