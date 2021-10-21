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Статистика коронавірусу на 21 жовтня: 22415 нових випадків COVID-19, 4892 госпіталізації

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В Україні встановлено рекорд за смертністю від COVID-19
Фото: Цензор | Коронавірус в Україні

Також за добу в країні встановлений рекорд зі смертності від інфекції — жертвами коронавірусу стали 546 осіб.

В Україні за минулий день офіційно зареєстровано 22415 нових випадків інфікування COVID-19 — найбільшу кількість добових заражень з початку пандемії. Свіжі дані публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За добу з COVID-19 або підозрою на зараження інфекцією госпіталізовані 4892 людини. Крім цього, зафіксовано рекорд за смертністю від коронавірусної хвороби — 546 летальних випадків.

У МОЗ також повідомляють, що серед заражених — 1771 дитина та 345 медичних працівників.

За минулу добу в Україні:

  • захворіло — 22415 осіб;
  • видужало — 8036 осіб;
  • госпіталізовано — 4892 людини;
  • летальні випадки — 546.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

  • 14 жовтня — 4947;
  • 15 жовтня — 2859;
  • 16 жовтня — 4747;
  • 17 жовтня — 3127;
  • 18 жовтня — 2852;
  • 19 жовтня — 5468;
  • 20 жовтня — 4892.

За минулу добу, як зазначають у МОЗ, медики зробили 135 912 тестів на COVID-19, серед яких:

  • методом ПЛР — 71841;
  • методом ІФА — 16968;
  • експрес-тести на антиген — 47103.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за день стали Житомирська, Одеська та Львівська області:

  • Житомирська область — 1562 випадки;
  • Одеська область — 1528 випадків;
  • Львівська область — 1388 випадків;
  • Запорізька область — 1355 випадків;
  • Харківська область — 1319 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 2701600 чоловік;
  • видужало — 2352835 чоловік;
  • летальні випадки — 62389;
  • зроблено ПЛР-тестів — 13781546.

У МОЗ також повідомили про встановлений рекорд вакцинації. За минулий день в Україні зробили 251254 щеплення від COVID-19: першу дозу препарату отримали 165649 людей, пройшли повний курс імунізації — 85605 пацієнтів.

В Україні встановлено рекорд за смертністю від COVID-19
Статистика коронавірусу за 21 жовтня
Фото: МОЗ

Раніше Фокус попереджав, що ще сім регіонів України за крок до потрапляння в "червону" зону карантину. Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області зобов'язані посилити протиепідемічні заходи, інакше в регіонах встановлять "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

А в Криму окупаційна влада заборонила літнім людям виходити на вулицю через спалах COVID-19. Люди старше 65 років з 25 жовтня зобов'язані залишатися у своїх будинках до особливого розпорядження.