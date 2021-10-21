Окупанти в Криму заборонили літнім людям виходити на вулицю

Жителів півострова старше 65 років зобов'язали не залишати свої будинки в період з 25 жовтня до особливого розпорядження окупаційної влади.

В окупованому Криму літнім людям після посилення антикоронавірусних заходів заборонили виходити на вулицю. Про це йдеться в указі, який підписав глава окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов.

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Згідно з документом, мешканцям Криму старше 65 років забороняється залишати своє місце проживання в період з 25 жовтня до особливого розпорядження.

Літнім людям, як йдеться в указі Сергія Аксьонова, дозволено виходити на вулицю тільки за однієї умови — у разі прямої загрози життю і здоров'ю.

"З 25 жовтня і до особливого розпорядження зобов'язати громадян у віці старше 65 років не залишати місця проживання (перебування), за винятком випадків прямої загрози життю і здоров'ю", — сказано в документі.

Керівників підприємств та організацій зобов'язали перевести співробітників старше 65 років на дистанційний режим роботи, за винятком тих, "чия присутність на робочому місці обумовлена забезпеченням безперервних технологічних процесів", а також медиків і соцпрацівників, які беруть участь у перепису населення.

У період з 23:00 до 08:00 заборонено роботу ресторанів, кафе, барів та інших підприємств громадського харчування, за винятком обслуговування на винос. Відвідувачам дозвільних установ, салонів краси і місць громадського харчування на вході потрібно буде пред'являти QR-код з інформацією про проходження курсу вакцинації від COVID-19.

Жорсткість карантинних обмежень відбулася на фоні погіршення епідемічної ситуації в окупованому Криму. Добою раніше на півострові виявили 612 нових випадків зараження COVID-19 (абсолютний рекорд з початку пандемії — ред.), А жертвами вірусу стали 12 осіб.

Окупаційна влада Криму попереджає, що через новий спалах COVID-19 у Сімферополі зайнято понад 90% ліжкомісць для заражених пацієнтів, а щодня медики госпіталізують понад 300 хворих.

Фокус також розповідав, що епідемічна ситуація з COVID-19 погіршується і на материковій частині України. Днем раніше було зафіксовано 18912 нових випадків зараження інфекцією. Жертвами коронавірусної інфекцією за добу стали 498 пацієнтів, а в лікарні госпіталізували майже 5500 хворих.

Крім цього, Фокус попереджав, що в Україні зростає смертність від COVID-19. Тільки за один тиждень МОЗ зареєструвало на 22% більше летальних випадків від коронавірусної інфекції, ніж тижнем раніше.