Оккупанты в Крыму запретили пожилым людям выходить на улицу

Жителей полуострова старше 65 лет обязали не покидать свои дома в период с 25 октября до особого распоряжения оккупационных властей.

В аннексированном Крыму пожилым людям после ужесточения антикоронавирусных мер запретили выходить на улицу. Об этом говорится в указе, который подписал глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов.

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Согласно документу, жителям Крыма старше 65 лет запрещается покидать свое место проживания в период с 25 октября до особого распоряжения.

Пожилым людям, как говорится в указе Сергея Аксенова, разрешено выходить на улицу только при одном условии — в случае прямой угрозы жизни и здоровью.

"С 25 октября и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", — сказано в документе.

Руководителей предприятий и организаций обязали перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы, за исключением тех, "чье присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических процессов", а также медиков и соцработников, участвующих в переписи населения.

В период с 23:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос. Посетителям развлекательных учреждений, салонов красоты и мест общественного питания на входе нужно будет предъявлять QR-код с информацией о прохождении курса вакцинации от COVID-19.

Ужесточение карантинных ограничений произошло на фоне ухудшения эпидемической ситуации в оккупированном Крыму. Сутками ранее на полуострове выявили 612 новых случаев заражения COVID-19 (абсолютный рекорд с начала пандемии — ред.), а жертвами вируса стали 12 человек.

Оккупационные власти Крыма предупреждают, что из-за новой вспышки COVID-19 в Симферополе занято более 90% койко-мест для зараженных пациентов, а ежедневно медики госпитализируют более 300 больных.

Фокус также рассказывал, что эпидемическая ситуация с COVID-19 ухудшается и на материковой части Украины. Днем ранее было зафиксировано 18912 новых случаев заражения инфекцией. Жертвами коронавирусной инфекцией за сутки стали 498 пациентов, а в больницы госпитализировали почти 5500 больных.

Помимо этого Фокус предупреждал, что в Украине растет смертность от COVID-19. Только за одну неделю Минздрав зарегистрировал на 22% больше летальных случаев от коронавирусной инфекции, чем неделей ранее.